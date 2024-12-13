Сегодня Finnair отменяет почти 150 рейсов

Отмена рейсов связана с забастовкой профсоюза пилотов Финляндии, которая, по данным Finnair, затронула почти 33 000 пассажиров. В понедельник, 9 декабря, было отменено около 140 рейсов, а сегодня – почти 150.

„Мы разочарованы тем, что профсоюз пилотов решил объявить забастовку вместо переговоров“, — заявил в ноябре генеральный директор Finnair Яакко Шильдт. Он добавил: „К сожалению, в преддверии Рождества это повлияет на планы поездок тысяч наших клиентов. Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо обслуживать пассажиров даже в этой сложной ситуации“.

Авиакомпания Finnair предложила всем пассажирам альтернативные варианты рейсов. Полный список отмененных рейсов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Стоит отметить, что ни один рейс Таллинн-Хельсинки не будет отменен из-за забастовки пилотов.

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