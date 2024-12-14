Новости
14.12.2024, 17:59

СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Рождественский рынок в Таллинне или Риге - где дешевле?

 (15)
Siiri Liiva
Lelde Šuberte
Редактор: Kadri Sildmets
Графика: Madli Utt
Рождественский рынок в Таллинне в 2024 году
Рождественский рынок в Таллинне в 2024 году
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Наступила пора рождественских рынков. Мы решили сравнить, где же цены ниже - в Таллинне или Риге?

По словам торговцев Рижской рождественской ярмарки, дела у них идут хорошо.

„Мои клиенты — в основном туристы“, — сказал один из продавцов. Туристы приезжают в основном из Испании, Италии, Турции, Норвегии и Дании, их в первую очередь интересуют небольшие сувениры с государственной символикой, например, брелоки с надписями на латышском. Хорошо покупают также местные сладости, например, халву, зефир и шоколад.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (15)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии