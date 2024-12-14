СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Рождественский рынок в Таллинне или Риге - где дешевле?

„Мои клиенты — в основном туристы“, — сказал один из продавцов. Туристы приезжают в основном из Испании, Италии, Турции, Норвегии и Дании, их в первую очередь интересуют небольшие сувениры с государственной символикой, например, брелоки с надписями на латышском. Хорошо покупают также местные сладости, например, халву, зефир и шоколад.