Отдых в Литве в декабре: ужин на Рождество – больше 100 евро, а встреча Нового года в СПА – около 1000 евро

„На Рождество в Вильнюсе и Каунасе мы предлагаем специальную музыкальную программу, поэтому немало людей решает праздновать Рождество не дома, а в ресторане“, – указал Язбутис.

Директор Bernelių užeigа Адас Язбутис сказал Delfi, что заказы на Сочельник остаются стабильными, есть определенный рост. Люди активно заказывают и блюда на дом. Многие заказчики - те же уже много лет.

Например, каунасское кафе Pilnas samtis предлагает ужин на Сочельник стоит 65 евро на человека, однако весит этот заказ 1715 г. Вес напитков – 700 г.

Предложений можно найти немало, цены тоже разные – от 30-40 евро на человека. Можно заказать и традиционные блюда и более хитроумные вариации. Есть и дорогие, но более сытные варианты.

Кафе Coffee Spells в Вильнюсе также предлагает ужин на Сочельник на 2-6 персон. Ужин состоит из 11 блюд. Его достаточно для двоих, но указано, что хватит и на детей. В качестве 12 блюда предлагают заказать „слижики“. Заказы на две персоны стоят 88 евро, на 6 человек - 254 евро.

Рождественское меню уже можно „собрать“ на свое усмотрение. Например, указано, что килограмм домашнего салата будет стоить 10 евро, столько же будет стоить килограмм салата из свежих овощей. Изделия из мяса - свиной карбонад или шея - уже будут стоить 20 евро за кг.

Каунасское кафе G&D Bistro также предлагает блюда на Сочельник и Рождество. Традиционный ужин на человека стоит 35 евро (два салата, селедка, 4 рыбных блюда, крабовые палочки в тесте, пирожки с грибами, кисель, „слижики“). Такой ужин на четверых обойдется в 140 евро.

Ресторан Soul Kitchen Vilniuje предлагает ужин на Сочельник на 4-6 персон за 170 евро (много закусок из рыбы, бутерброды, корзинки, пирожки, рождественский пирог и кисель).

Каунасский ресторан Sala предлагает заказать ужин на Сочельник и рождественский обед. За 12 блюд („слижики“, маковое молоко, кисель, закуски из лосося и селедки, кусочки хека, салаты и т.д.) на 4 персоны придется заплатить 150 евро. Рождественский обед можно выбирать из четырех вариантов – одна порция стоит 16 евро на человека.

По его словам, с середины декабря в ресторанах места бронируют компании. Много внимания уделяют и встрече Нового года, однако в этом году еще будут сложности, связанные с ремонтом дорог в Старом городе Каунаса, переносом елки на площадь Единства и введением налога на загрязнение – все это отпугивает людей.

Собеседник сказал, что ужин на Сочельник на двоих стоит 89 евро, на четверых – 139.

„В сумму входят 12 традиционных блюд. Поскольку большая часть наших клиентов возвращается к нам каждый год, мы стараемся менять некоторые блюда, чтобы клиенты получили новый опыт, новые вкусы“, – сказал Язбутис. Представитель Vilnius Grand Resort Ярослав Филистович сказал, что каждый год к ним приходит все больше людей, которые хотят праздновать без стресса, хотят, чтобы о них позаботились. „Цены на праздничный ужин зависят от выбранного предложения – есть разные варианты, чтобы каждая семья нашла подходящий. Ужин на Сочельник из 12 блюд в ресторане Le Paysage стоит 55 евро на человека. Рождественский ужин с живой музыкой – 45 евро“, – сказал Филистович.

Глава ресторана Brussels Mussels Вилте Прасценюте сказала, что их ресторан в Сочельник не работает, однако открывается в первый день Рождества вечером. Она заметила, что в этом году нет активного бронирования, поэтому свободные места пока есть.

Большим интересом пользуется празднование Нового года, локация ресторана Brussels Mussels очень удобная – центр Вильнюса. Желающие могут пойти и к елке на Кафедральную площадь.

По словам собеседницы, праздничный ужин на человека стоит 45-65 евро (закуски, главное блюдо, десерт, напиток или пара бокалов вина). „Конечно, можно выбрать более дешевый или наоборот роскошный вариант. 700 г мидий и бельгийское пиво стоят 23 евро. Можно заказать и чашку кофе с бельгийскими вафлями за 10 евро“, – сказала Прасценюте. Она заметила, что сейчас и компании платят меньше за рождественские вечеринки. Есть запросы по 25 евро на человека, но бывают и 80 евро.