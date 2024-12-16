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16.12.2024, 10:35

В понедельник утром в Таллиннском аэропорту были задержаны вылеты многих авиарейсов

 
Зимняя погода помешала самолетам выполнить рейсы по расписанию.
Зимняя погода помешала самолетам выполнить рейсы по расписанию.
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Сегодня утром из-за снежной погоды было задержано большое количество рейсов, вылетающих из Таллинна.

Почти все утренние рейсы с вылетом из Таллинна были задержаны на срок до часа.

Задержки рейсов в Таллиннском аэропорту 16 декабря 2024 года.

„Задержки вылетающих рейсов утром произошли из-за погодных условий. Слой снега и льда, выпавший ночью на самолеты, был толще обычного, удаление льда заняло значительно больше времени, чем обычно“, - сказала руководитель отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.

Она добавила, что ситуация уже под контролем, рейсы вылетают по графику.

"Если погодные условия сложные, рекомендуем следить за информацией как на сайте аэропорта, так и авиакомпании“, — пояснила Хярмаорг.

Похожая ситуация произошла в Таллиннском аэропорту в конце ноября, когда из-за дождя и наступивших затем холодов на корпусах самолетов образовался толстый слой льда. Хотя все противообледенительные машины были задействованы, во время чистки самолетов образовалась очередь, в результате чего несколько рейсов, вылетающих из Таллинна, были задержаны.

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