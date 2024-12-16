В понедельник утром в Таллиннском аэропорту были задержаны вылеты многих авиарейсов

Почти все утренние рейсы с вылетом из Таллинна были задержаны на срок до часа.

„Задержки вылетающих рейсов утром произошли из-за погодных условий. Слой снега и льда, выпавший ночью на самолеты, был толще обычного, удаление льда заняло значительно больше времени, чем обычно“, - сказала руководитель отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.

Она добавила, что ситуация уже под контролем, рейсы вылетают по графику.

"Если погодные условия сложные, рекомендуем следить за информацией как на сайте аэропорта, так и авиакомпании“, — пояснила Хярмаорг.

Похожая ситуация произошла в Таллиннском аэропорту в конце ноября, когда из-за дождя и наступивших затем холодов на корпусах самолетов образовался толстый слой льда. Хотя все противообледенительные машины были задействованы, во время чистки самолетов образовалась очередь, в результате чего несколько рейсов, вылетающих из Таллинна, были задержаны.

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