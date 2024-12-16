10-часовое путешествие на поезде. Elron представил расписание по маршруту Таллинн–Тарту–Рига–Вильнюс

Хотя пересадки составляют менее 20 минут, дорога из Таллинна в Вильнюс будет занимать 10 часов 3 минуты, а из Тарту — 8 часов 34 минуты.

„Сообщение Таллинн — Тарту — Рига — Вильнюс проходит с двумя пересадками, пассажиры должны будут купить билеты онлайн у каждого железнодорожного оператора или непосредственно в поезде, но мы также начали создавать совместное решение по продаже билетов“, — сказал Лаури Бетлем, председатель правления Elron. По его словам, наибольшую ценность новая железнодорожная линия представляет для жителей Южной Эстонии и Тарту, поскольку регион имеет мало внешних связей.

„Как по времени в пути, так и по цене билетов путешествие на поезде между Тарту и Ригой во всех отношениях будет конкурентоспособным по сравнению с альтернативными вариантами. В то же время соединение, безусловно, ценно и для жителей Центральной Эстонии, возможности которых поехать в Латвию и Литву скорее скромны“, - добавил глава Elron.

Как сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем, сейчас идет подготовка к запуску отдельной линии пассажирских поездов Тарту-Рига. Ее планируется открыть в 2025 году.

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