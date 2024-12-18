18.12.2024, 15:55
"Дети так ждали эту поездку!“ Эстонским туристам, купившим тур на Шри-Ланку, аннулировали обратный рейс(13)
Пострадали более 40 эстонских туристов
ФОТО: | Scanpix
Эстонских туристов, купивших путевку на Шри-Ланку через турагентство Join Up!, ждал неприятный сюрприз - им сообщили, что их обратный прямой рейс отменяется. В турфирме предложили возвращаться домой на несколько дней позже запланированного с пересадкой в Риге.
В ноябре Анжела Ландс сделала предоплату за тур "все включено" на Шри-Ланку, который должен был состояться с 21 по 31 декабря 2024 года. В стоимость путевки входили прямой авиаперелет и проживание в отеле.
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