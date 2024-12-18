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18.12.2024, 15:55

"Дети так ждали эту поездку!“ Эстонским туристам, купившим тур на Шри-Ланку, аннулировали обратный рейс

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Пострадали более 40 эстонских туристов
Турфирма Join UP! организует прямые перелеты из Таллинна на Шри-Ланку
Турфирма Join UP! организует прямые перелеты из Таллинна на Шри-Ланку
ФОТО: ISHARA S. KODIKARA | Scanpix

Эстонских туристов, купивших путевку на Шри-Ланку через турагентство Join Up!, ждал неприятный сюрприз - им сообщили, что их обратный прямой рейс отменяется. В турфирме предложили возвращаться домой на несколько дней позже запланированного с пересадкой в Риге.

В ноябре Анжела Ландс сделала предоплату за тур "все включено" на Шри-Ланку, который должен был состояться с 21 по 31 декабря 2024 года. В стоимость путевки входили прямой авиаперелет и проживание в отеле.

Через какое-то время Анжела получила сообщение, что в выбранном ею отеле случился овербукинг, турфирма не может больше предложить там места для проживания. "Я с пониманием пошла навстречу и оплатила отель сама. В декабре я оплатила все счета Join Up на 100%“, - пишет Анжела, уточняя, что это не была ни горящая путевка, ни специальное предложение.

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