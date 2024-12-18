"Дети так ждали эту поездку!“ Эстонским туристам, купившим тур на Шри-Ланку, аннулировали обратный рейс

В ноябре Анжела Ландс сделала предоплату за тур "все включено" на Шри-Ланку, который должен был состояться с 21 по 31 декабря 2024 года. В стоимость путевки входили прямой авиаперелет и проживание в отеле.

Через какое-то время Анжела получила сообщение, что в выбранном ею отеле случился овербукинг, турфирма не может больше предложить там места для проживания. "Я с пониманием пошла навстречу и оплатила отель сама. В декабре я оплатила все счета Join Up на 100%“, - пишет Анжела, уточняя, что это не была ни горящая путевка, ни специальное предложение.