ФОТО | В Таллинне на месте бывшего кинотеатра Eha открывается отель Hampton by Hilton(36)
Расположенный на углу Тартуского шоссе и улицы Якобсони новый отель Hampton by Hilton Tallinn готов и распахнет двери уже в ближайшие дни. Первый в Таллинне отель международной гостиничной сети отдает дань уважения литературному и историческому наследию Эстонии.
„Совершенно новый отель на 184 номера, ориентированный в основном на деловых путешественников и семьи, находится в очень удобном месте для гостей, прибывающих в Таллинн на самолете, автобусе или пароме, – рассказал представитель собственника недвижимости и застройщика отеля GVP Invest Estonia OÜ Сигитас Даугнорас. – Видя конечный результат, я уверен, что это была правильная инвестиция, и гости по достоинству оценят наши усилия“.
Управляет отелем Тома Торсеке, литовка, которая ранее руководила в Эстонии несколькими отелями сети Radisson и проживает здесь уже девять лет. По ее словам, новый отель – дань уважения культурному наследию Эстонии и президенту Мери: „Отель расположен в историческом месте – именно здесь в деревянном доме первые годы детства провел президент Леннарт Мери. В этом же доме жила и Марие Ундер. Здесь собирались выдающиеся деятели эпохи и тут действовала литературная группа Siuru“. Здание было снесено в 1980 году во время Московской олимпиады в связи со строительством кинотеатра „Eha“.
По словам архитектора Тыниса Тарбе, главной задачей было вписать здание в существующую среду и подчеркнуть его связь с историей: „Архитектура и интерьер отеля отдают дань уважения эстонской культуре. Например, на бетонном фасаде использованы национальные эстонские мотивы, тротуарная плитка украшена строками из стихов Марие Ундер, а связь с культурным наследием Эстонии находит продолжение и в интерьере отеля“.
Дизайнеры интерьера отеля Hampton by Hilton, Ритис Чимкус и Агне Кирслиене, черпали вдохновение из визуальных образов, использованных на обложках книг и иллюстрациях группы Siuru. Благодаря художнице по стеклу Гуоде Квиетинскайте теперь ими можно любоваться на витринах отеля и в лифтах, где световые инсталляции подчеркивают красочные панели. Кроме того, творчество Siuru вдохновило литовскую художницу Фаусту Межите, создавшую для стен гостиничных номеров украшения в стиле ар-деко.
Отель представляет собой пятиэтажное и частично шестиэтажное здание, в котором находятся ресторан и бар американской кухни, два конференц-зала на 60 и 10 человек и тренажерный зал. Новый отель – единственный в мир отель Hampton by Hilton, где есть сауна. Традиционно для сети Hampton by Hilton, в стоимость проживания включен горячий завтрак. Особенно известен отель своими знаменитыми вафлями. Кроме того, дети до 18 лет могут остановиться здесь по льготной цене.
Строительством отеля занималась компания Merko Ehitus Eesti, а управлять им будет Apex Alliance Hotel Management. Компания управляет 20 отелями международных брендов в Латвии, Литве, Польше, Румынии, Италии и Швейцарии, четыре из которых – Hampton by Hilton в Таллинне, Риге, Кракове и Венеции.
Hilton – один из наиболее известных в мире гостиничных брендов высшего среднего класса. Под этой маркой почти 7500 отелей в 126 стране мира. Гости Hampton – менеджеры среднего звена, бизнес-путешественники, туристы и семьи с детьми, которые, выбирая отель, обращают внимание на хорошее расположение и разумную цену. Сеть отелей в первую очередь ориентирована на комфорт и современный дизайн. Ее концепция гостиничного сервиса предоставляет качественные услуги и привлекательную программу лояльности Hilton Honors. Завтрак всегда включен в стоимость номера в Hampton by Hilton.