ФОТО | В Таллинне на месте бывшего кинотеатра Eha открывается отель Hampton by Hilton

„Совершенно новый отель на 184 номера, ориентированный в основном на деловых путешественников и семьи, находится в очень удобном месте для гостей, прибывающих в Таллинн на самолете, автобусе или пароме, – рассказал представитель собственника недвижимости и застройщика отеля GVP Invest Estonia OÜ Сигитас Даугнорас. – Видя конечный результат, я уверен, что это была правильная инвестиция, и гости по достоинству оценят наши усилия“.

Управляет отелем Тома Торсеке, литовка, которая ранее руководила в Эстонии несколькими отелями сети Radisson и проживает здесь уже девять лет. По ее словам, новый отель – дань уважения культурному наследию Эстонии и президенту Мери: „Отель расположен в историческом месте – именно здесь в деревянном доме первые годы детства провел президент Леннарт Мери. В этом же доме жила и Марие Ундер. Здесь собирались выдающиеся деятели эпохи и тут действовала литературная группа Siuru“. Здание было снесено в 1980 году во время Московской олимпиады в связи со строительством кинотеатра „Eha“.

По словам архитектора Тыниса Тарбе, главной задачей было вписать здание в существующую среду и подчеркнуть его связь с историей: „Архитектура и интерьер отеля отдают дань уважения эстонской культуре. Например, на бетонном фасаде использованы национальные эстонские мотивы, тротуарная плитка украшена строками из стихов Марие Ундер, а связь с культурным наследием Эстонии находит продолжение и в интерьере отеля“.

Дизайнеры интерьера отеля Hampton by Hilton, Ритис Чимкус и Агне Кирслиене, черпали вдохновение из визуальных образов, использованных на обложках книг и иллюстрациях группы Siuru. Благодаря художнице по стеклу Гуоде Квиетинскайте теперь ими можно любоваться на витринах отеля и в лифтах, где световые инсталляции подчеркивают красочные панели. Кроме того, творчество Siuru вдохновило литовскую художницу Фаусту Межите, создавшую для стен гостиничных номеров украшения в стиле ар-деко.