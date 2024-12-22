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22.12.2024, 20:30

Самые красивые рождественские елки Эстонии 2024 года: вам какая больше нравится?

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Наступило самое сказочное время года. В разных уголках Эстонии по вечерам зажигаются огоньки на елках, работают рождественские рынки, разнося ароматы глинтвейна и мандаринов. Все словно замерли в ожидании праздников и самых настоящих чудес. Ещё совсем чуть-чуть и наступит новый 2025 год. А пока смотрите, какими зелеными красавицами украсили свои главные площади эстонские города.

Нарва

Тырва

Раквере

Палдиски

Пярну

Тарту

Курессааре

Вильянди

Выру

Таллинн

Силламяэ

Йыхви

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