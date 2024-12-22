Самые красивые рождественские елки Эстонии 2024 года: вам какая больше нравится?

Наступило самое сказочное время года. В разных уголках Эстонии по вечерам зажигаются огоньки на елках, работают рождественские рынки, разнося ароматы глинтвейна и мандаринов. Все словно замерли в ожидании праздников и самых настоящих чудес. Ещё совсем чуть-чуть и наступит новый 2025 год. А пока смотрите, какими зелеными красавицами украсили свои главные площади эстонские города.