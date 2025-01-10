RusDelfi в Дубае | Город контрастов, где каждый найдет свое идеальное приключение! Как разнообразно провести время в Дубае

От величественных небоскребов до тихих оазисов, от изысканных ресторанов до захватывающих дух приключений — в Дубае найдется что-то для каждого. Это место, где можно с утра исследовать тропический лес под крышей, а вечером наслаждаться панорамным видом на городской пейзаж из бассейна на высоте.

Вот список мест, которые помогут сделать вашу поездку в Дубай разнообразной и насыщенной, чтобы она пришлась по вкусу как тем, кто любит лежать на солнце у воды, так и тем, кто хочет активного отдыха на природе - да еще и тем, кто хочет провести как можно больше времени в окружении приятной прохлады кондиционера.

Среди облаков

Наверное, одна из первых ассоциаций, которую Дубай вызывает у людей, вне зависимости от того, посещали ли они этот эмират или нет - это небоскребы. Даже не верится, что современному облику Дубая всего 50 лет. Дубай до и после 1971 года просто не узнать: там, где когда-то были одни песчаные дюны и небольшие домики, выросли огромные устремляющиеся вверх небоскребы.

Действительно, небоскребов в Дубае хоть отбавляй, да еще и столько разных форм! Взять хотя бы небоскреб-рамку Dubai Frame или „таящий кубик льда“, отель ME Dubai, спроектированный Захой Хадид и внутри напоминающий терминал Rail Baltic, который в ближайшие годы появится в Таллинне.

Один из небоскребов стал символом Дубая и одной из самых популярных достопримечательностей - конечно же, это „Бурдж-Халифа“. Сверхвысотный небоскреб в 828 метров — не только самое высокое и самое многоэтажное здание в Дубае, но и во всем мире. И все желающие могут насладиться видом оттуда, поднявшись на почти на самый верх на смотровые площадки.

Правда, из-за популярности небоскреба нужно считаться с очередями. В „час пик“ ожидание может растянуться надолго. Конечно же, все хотят попасть на смотровую площадку на закате, чтобы насладиться красками садящегося солнца. С шести вечера также начинаются шоу фонтанов, видом на которые можно насладиться с 125-го этажа.