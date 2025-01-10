RusDelfi в Дубае | Город контрастов, где каждый найдет свое идеальное приключение! Как разнообразно провести время в Дубае
Дубай - город, который не перестает удивлять и вдохновлять. Когда думаешь, что и так уже все видел здесь, находится еще что-то новое, что обязательно хочется исследовать. Этот мегаполис, выросший из песков пустыни, предлагает своим гостям невероятное разнообразие впечатлений.
От величественных небоскребов до тихих оазисов, от изысканных ресторанов до захватывающих дух приключений — в Дубае найдется что-то для каждого. Это место, где можно с утра исследовать тропический лес под крышей, а вечером наслаждаться панорамным видом на городской пейзаж из бассейна на высоте.
Вот список мест, которые помогут сделать вашу поездку в Дубай разнообразной и насыщенной, чтобы она пришлась по вкусу как тем, кто любит лежать на солнце у воды, так и тем, кто хочет активного отдыха на природе - да еще и тем, кто хочет провести как можно больше времени в окружении приятной прохлады кондиционера.
Среди облаков
Наверное, одна из первых ассоциаций, которую Дубай вызывает у людей, вне зависимости от того, посещали ли они этот эмират или нет - это небоскребы. Даже не верится, что современному облику Дубая всего 50 лет. Дубай до и после 1971 года просто не узнать: там, где когда-то были одни песчаные дюны и небольшие домики, выросли огромные устремляющиеся вверх небоскребы.
Действительно, небоскребов в Дубае хоть отбавляй, да еще и столько разных форм! Взять хотя бы небоскреб-рамку Dubai Frame или „таящий кубик льда“, отель ME Dubai, спроектированный Захой Хадид и внутри напоминающий терминал Rail Baltic, который в ближайшие годы появится в Таллинне.
Один из небоскребов стал символом Дубая и одной из самых популярных достопримечательностей - конечно же, это „Бурдж-Халифа“. Сверхвысотный небоскреб в 828 метров — не только самое высокое и самое многоэтажное здание в Дубае, но и во всем мире. И все желающие могут насладиться видом оттуда, поднявшись на почти на самый верх на смотровые площадки.
Правда, из-за популярности небоскреба нужно считаться с очередями. В „час пик“ ожидание может растянуться надолго. Конечно же, все хотят попасть на смотровую площадку на закате, чтобы насладиться красками садящегося солнца. С шести вечера также начинаются шоу фонтанов, видом на которые можно насладиться с 125-го этажа.
PS! Для того, чтобы увидеть закат, придти придется даже не за час до него, а еще раньше. В очереди можно спокойно провести больше часа. Загвоздка заключается в том, что потом еще нужно будет спуститься вниз - добро пожаловать в очередную очередь. Избежать очереди поможет VIP-билет, но даже с ним все равно придется постоять. Запаситесь временем!
Среди песков
В Дубае можно даже выехать на природу. Но, конечно же, природа там отвечает региону - это пустыня. В ходе экскурсий в пустыню туристов вывозят за пределы каменных джунглей и на сафари-джипах доставляют на песчаные барханы. Правда, свободно передвигаться по пустыне нельзя - можно наткнуться на змею или скорпиона.
В пустыне можно насладиться закатом, посетить лагерь бедуинов, попробовать их еду и напитки, ну и, конечно же, сделать фотографии струящейся одежде среди песков, о которых мечтают многие девушки.
Другой вариант отдыха на природе в Дубае, причем намного более активный - это Хатта Вади. Этот живописный регион находится всего в часе езды от Дубая и предлагает каякинг на бирюзовых водах плотины Хатта и прогулки по горам. Это идеальное место для любителей активного отдыха и тех, кто ищет спокойствия среди природных красот. Вам нужны только удобная обувь, солнцезащитный крем и головной убор, чтобы уберечься от солнечного удара.
Среди прохлады
Допустим, вы - не большой любитель жаркой погоды, а в Дубае всегда довольно тепло, а точнее даже жарко. Или же просто хочется немного охладиться после дня под солнцем, то можно отправиться на культурный отдых.
Если вы любите изучать культуру и историю страны, куда вы приезжаете на отдых, то в Дубае обязательно стоит заглянуть в исторический район Аль-Фахиди. Там можно увидеть, каким был Дубай до того, как его заполнили небоскребы, а в историю самих Эмиратов, можно отправиться в Музей Этихад (Etihad Museum), где рассказывается о том, как семь шейхов когда-то сформировали ОАЭ - Объединенные Арабские Эмираты.
Один из самых новых музеев Дубая - это Музей Будущего, который стоит посетить хотя бы из-за его великолепной архитектуры. Сверкающее на солнце здание в форме эллипса украшает резьба с арабской каллиграфией из стихов, написанных самим шейхом Дубая.
Изнутри музей ничем не уступает по дизайну своему внешнему облику. В нем можно найти много интересных экспозиций, рассказывающих о том, как Дубай видит свое будущее и какие достижения и инновации планирует воплотить в реальность. Если первые два места рассчитаны больше на взрослую аудиторию, то от Музея Будущего придут в восторг в первую очередь дети - да и взрослым есть, что там посмотреть.
Вечером же можно отправиться на грандиозное шоу La Perle, которое поражает воображение сочетанием акробатики, танцев и инновационных технологий. Постановка создана знаменитым режиссером Франко Драгоне, который известен своим сотрудничеством с Cirque du Soleil. Чего только стоит сама арена, где проходит шоу! Во время представления вы увидите, как артисты ныряют в водоемы с высоты и исполняют головокружительные трюки. Сюжет шоу вдохновлен культурой, историей и современным духом Дубая, создавая фантастическую сказку, которая завораживает зрителей любого возраста.
Полет в Дубай занимает, в принципе, не так уж и много — всего 6 часов, а если учитывать время на перелет до Риги, то около 7. Временная разница между Таллинном и Дубаем составляет всего два часа, поэтому привыкнуть к новому часовому поясу не составит особого труда.
При этом осень, зима и ранняя весна — лучший сезон для отдыха в Дубае. В апреле температура уже переваливает за отметку 30, а в летние месяцы на солнце может достигать 50 градусов, что, согласитесь, не особо приятно.
К тому же, улететь в Дубай достаточно легко: для этого гражданам Эстонии не нужны визы, так как они могут посещать ОАЭ в туристических целях без визы сроком аж до 90 дней, а авиакомпания airBaltic совершает полеты из Риги и Вильнюса в Дубай два-три раза в неделю.