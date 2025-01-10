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10.01.2025, 07:30

RusDelfi в Дубае | Город контрастов, где каждый найдет свое идеальное приключение! Как разнообразно провести время в Дубае

 
Дамба Хатта, Музей будущего и Tapasake at The Link в Дубае
Дамба Хатта, Музей будущего и Tapasake at The Link в Дубае
ФОТО: Delfi Kollaaž

Дубай - город, который не перестает удивлять и вдохновлять. Когда думаешь, что и так уже все видел здесь, находится еще что-то новое, что обязательно хочется исследовать. Этот мегаполис, выросший из песков пустыни, предлагает своим гостям невероятное разнообразие впечатлений.

От величественных небоскребов до тихих оазисов, от изысканных ресторанов до захватывающих дух приключений — в Дубае найдется что-то для каждого. Это место, где можно с утра исследовать тропический лес под крышей, а вечером наслаждаться панорамным видом на городской пейзаж из бассейна на высоте.

Вот список мест, которые помогут сделать вашу поездку в Дубай разнообразной и насыщенной, чтобы она пришлась по вкусу как тем, кто любит лежать на солнце у воды, так и тем, кто хочет активного отдыха на природе - да еще и тем, кто хочет провести как можно больше времени в окружении приятной прохлады кондиционера.

Среди облаков

Наверное, одна из первых ассоциаций, которую Дубай вызывает у людей, вне зависимости от того, посещали ли они этот эмират или нет - это небоскребы. Даже не верится, что современному облику Дубая всего 50 лет. Дубай до и после 1971 года просто не узнать: там, где когда-то были одни песчаные дюны и небольшие домики, выросли огромные устремляющиеся вверх небоскребы.

Действительно, небоскребов в Дубае хоть отбавляй, да еще и столько разных форм! Взять хотя бы небоскреб-рамку Dubai Frame или „таящий кубик льда“, отель ME Dubai, спроектированный Захой Хадид и внутри напоминающий терминал Rail Baltic, который в ближайшие годы появится в Таллинне.

Один из небоскребов стал символом Дубая и одной из самых популярных достопримечательностей - конечно же, это „Бурдж-Халифа“. Сверхвысотный небоскреб в 828 метров — не только самое высокое и самое многоэтажное здание в Дубае, но и во всем мире. И все желающие могут насладиться видом оттуда, поднявшись на почти на самый верх на смотровые площадки.

Небоскребы Дубая. В центре - Бурдж-Халифа.

Правда, из-за популярности небоскреба нужно считаться с очередями. В „час пик“ ожидание может растянуться надолго. Конечно же, все хотят попасть на смотровую площадку на закате, чтобы насладиться красками садящегося солнца. С шести вечера также начинаются шоу фонтанов, видом на которые можно насладиться с 125-го этажа.

PS! Для того, чтобы увидеть закат, придти придется даже не за час до него, а еще раньше. В очереди можно спокойно провести больше часа. Загвоздка заключается в том, что потом еще нужно будет спуститься вниз - добро пожаловать в очередную очередь. Избежать очереди поможет VIP-билет, но даже с ним все равно придется постоять. Запаситесь временем!

Вид на город прямо из бассейна

Если вы не любите стоять в очередях, то есть другая альтернатива, где можно насладиться закатом с прекрасным видом на город - панорамные бассейны! Дубай славится своими роскошными бассейнами, расположенными на крышах небоскребов, которые также называются „бесконечными“.

Арендовав лежак у такого бассейна в подходящее время можно будет успеть и позагорать, и посмотреть на небоскребы, и насладиться закатом, при этом избежав очередей. Вот несколько вариантов таких бассейнов, откуда открывается великолепный вид:

Aura Skypool

Уникальный панорамный бассейн в Дубае, расположенный на высоте 200 метров. Это первый в мире 360-градусный бесконечный бассейн, с которого открывается захватывающий вид на знаменитые достопримечательности города, включая Бурдж-Халифа, Палм-Джумейру и Персидский залив.

Tapasake at The Link

Стильный ресторан в роскошном комплексе One&Only One Za’abeel с бесконечным бассейном, окруженным зоной отдыха с видом на небоскребы Дубая. Tapasake – ресторан японско-перуанской кухни „никкей“. Днем это уютный клуб с морской тематикой и 120-метровым бассейном, а вечером – модный лаундж-дискотека. Здесь можно насладиться утонченным меню, а затем расслабиться у воды, созерцая бескрайние просторы.

Address Sky View

Один из самых известных панорамных бассейнов Дубая, расположенный на 54 этаже одноименного отеля. Этот бассейн соединяет два башенных здания, создавая эффектный мост с захватывающим видом на городской горизонт и величественный Бурдж-Халифа. На том же этаже находится ресторан CÉ LA VI, отмеченный гидом „Мишлен“ - в общем, идеальное сочетание.

Среди песков

В Дубае можно даже выехать на природу. Но, конечно же, природа там отвечает региону - это пустыня. В ходе экскурсий в пустыню туристов вывозят за пределы каменных джунглей и на сафари-джипах доставляют на песчаные барханы. Правда, свободно передвигаться по пустыне нельзя - можно наткнуться на змею или скорпиона.

В пустыне можно насладиться закатом, посетить лагерь бедуинов, попробовать их еду и напитки, ну и, конечно же, сделать фотографии струящейся одежде среди песков, о которых мечтают многие девушки.

Дубайская пустыня

Другой вариант отдыха на природе в Дубае, причем намного более активный - это Хатта Вади. Этот живописный регион находится всего в часе езды от Дубая и предлагает каякинг на бирюзовых водах плотины Хатта и прогулки по горам. Это идеальное место для любителей активного отдыха и тех, кто ищет спокойствия среди природных красот. Вам нужны только удобная обувь, солнцезащитный крем и головной убор, чтобы уберечься от солнечного удара.

Дамба Хатта

Тропический лес под куполом

Еще один вариант насладиться природой в Дубае - это The Green Planet. Эта удивительная биокупольная экосистема в самом центре города перенесет вас в самую гущу тропического леса. Внутри находится более 3000 видов растений, экзотических животных и птиц, включая ленивцев, лемуров, туканов и даже ядовитых древесных змей.

Птицы и животные могут свободно перемещаться по территории, и создается впечатление, что они совсем не против того, чтобы на них глазели любопытные туристы.

Посетители могут пройтись по лесным тропинкам, узнать об экологии джунглей и увидеть огромное дерево, которое считается сердцем Green Planet. Это идеальное место для семейного отдыха и для тех, кто хочет почувствовать себя ближе к природе, находясь в самом центре города. Когда еще выдастся возможность увидеть обитателей тропического леса на расстоянии вытянутой руки?

The Green Planet

Среди прохлады

Допустим, вы - не большой любитель жаркой погоды, а в Дубае всегда довольно тепло, а точнее даже жарко. Или же просто хочется немного охладиться после дня под солнцем, то можно отправиться на культурный отдых.

Если вы любите изучать культуру и историю страны, куда вы приезжаете на отдых, то в Дубае обязательно стоит заглянуть в исторический район Аль-Фахиди. Там можно увидеть, каким был Дубай до того, как его заполнили небоскребы, а в историю самих Эмиратов, можно отправиться в Музей Этихад (Etihad Museum), где рассказывается о том, как семь шейхов когда-то сформировали ОАЭ - Объединенные Арабские Эмираты.

Исторический район Аль-Фахиди

Один из самых новых музеев Дубая - это Музей Будущего, который стоит посетить хотя бы из-за его великолепной архитектуры. Сверкающее на солнце здание в форме эллипса украшает резьба с арабской каллиграфией из стихов, написанных самим шейхом Дубая.

Изнутри музей ничем не уступает по дизайну своему внешнему облику. В нем можно найти много интересных экспозиций, рассказывающих о том, как Дубай видит свое будущее и какие достижения и инновации планирует воплотить в реальность. Если первые два места рассчитаны больше на взрослую аудиторию, то от Музея Будущего придут в восторг в первую очередь дети - да и взрослым есть, что там посмотреть.

Музей будущего

Вечером же можно отправиться на грандиозное шоу La Perle, которое поражает воображение сочетанием акробатики, танцев и инновационных технологий. Постановка создана знаменитым режиссером Франко Драгоне, который известен своим сотрудничеством с Cirque du Soleil. Чего только стоит сама арена, где проходит шоу! Во время представления вы увидите, как артисты ныряют в водоемы с высоты и исполняют головокружительные трюки. Сюжет шоу вдохновлен культурой, историей и современным духом Дубая, создавая фантастическую сказку, которая завораживает зрителей любого возраста.

Гастрономические приключения

В Дубае встречается много различных культур и, по сути, там можно попробовать любую кухню мира. Вот несколько мест, в которые стоит заглянуть в свободное время.

Frying Pan Adventures

Ну, первая рекомендация - это не определенное место, а гастрономическое приключение. Тур Frying Pan Adventures отправит вас в путешествие по менее известным уголкам Дубая, которое позволяет открыть для себя аутентичные вкусы Ближнего Востока и других кулинарных традиций. В ходе тура можно попробовать разные блюда, начиная от фалафеля и шаурмы, и заканчивая сладкими восточными десертами. Это отличный способ узнать больше о кулинарной культуре эмирата, вдали от привычного гламура дорогих ресторанов. На сайте компании можно выбрать и другие гастрономические экскурсии.

Bistro Aamara

А вы знаете, что в этом году престижный гастрономический гид „Мишлен“ включил в свой список 106 ресторанов в Дубае? Среди них престижного звания „Биб Гурман“, то есть отличного сочетания цены и качества еды, удостоился ресторан Bistro Aamara.

В ресторане подают блюда, вдохновленные разнообразием вкусов и кулинарных традиций, которые формировались вдоль легендарного Шелкового пути — от пряностей Индии и богатых вкусов Персии до тонких азиатских и средиземноморских ароматов. подходом к подаче блюд, которые щедро украшены цветами и выглядят действительно как с картинки. Bistro Aamara предлагает гостям не только изысканные блюда, но и стильную атмосферу, где каждый элемент интерьера дополняет гастрономический опыт.

GIGI Beach Club

Почему бы не совместить поход в ресторан с отдыхом на пляже? В первую очередь это идеальный вариант для тех, у кого в отеле нет выхода к морю. GIGI Beach Club позволяет в полной мере насладиться отдыхом у бассейна или на пляже, купанием в бирюзовой воде и великолепными видами на Персидский залив.

Кроме того, здесь можно насладиться авторскими коктейлями и попробовать изумительные блюда итальянской кухни, а также свежие морепродукты. GIGI Beach Club идеально подходит для тех, кто хочет провести день в роскоши и комфорте, наслаждаясь солнцем и морем.

Полет в Дубай занимает, в принципе, не так уж и много — всего 6 часов, а если учитывать время на перелет до Риги, то около 7. Временная разница между Таллинном и Дубаем составляет всего два часа, поэтому привыкнуть к новому часовому поясу не составит особого труда.

При этом осень, зима и ранняя весна — лучший сезон для отдыха в Дубае. В апреле температура уже переваливает за отметку 30, а в летние месяцы на солнце может достигать 50 градусов, что, согласитесь, не особо приятно.

К тому же, улететь в Дубай достаточно легко: для этого гражданам Эстонии не нужны визы, так как они могут посещать ОАЭ в туристических целях без визы сроком аж до 90 дней, а авиакомпания airBaltic совершает полеты из Риги и Вильнюса в Дубай два-три раза в неделю.

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