Где бы перезимовать? Обзор уровня цен в популярных среди жителей Эстонии солнечных странах

Стоимость жизни — один из основных аспектов, с которыми сталкиваются люди, работая удаленно или отправляясь в более длительный отпуск в другую страну. „Если у людей появляется возможность гибко организовать свою рабочую жизнь, то более продолжительная поездка в зарубежную страну может стать отличным вариантом. Чтобы время, проведенное в другом месте, приносило удовлетворение и подкрепляло обдуманные решения, мы предоставляем обзор уровня цен, который следует учитывать в разных городах и странах, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор и в полной мере насладиться этой возможностью“, — сказала Сандра Хорма, руководитель отдела по предотвращению финансовых преступлений в Wise.

Рассмотрим традиционно популярные направления:

Испания

Ежемесячные расходы на одного человека составляют 711,80 евро, а на семью из четырех человек — в среднем 2510 евро (В расчет стоимости жизни включены, например, цены на еду, транспорт, одежду, спорт и другие виды досуга). За разовую поездку в общественном транспорте в Испании придется заплатить в среднем 1,50 евро, а средняя цена месячного проездного билета составляет 30 евро. Средняя стоимость топлива составляет 1,60 евро за литр. В супермаркете хлеб обойдется в 1,28 евро, килограмм картофеля — в 1,52 евро, а пакет молока — в 1,04 евро. Обед в ресторане стоит примерно 13 евро. Ежемесячный членский билет в фитнес-клубе составляет 39,24 евро, а вход в кино — около восьми евро.

В Испании за пределами центра города вам придется заплатить в среднем 722,79 евро за однокомнатную квартиру или 1073,55 евро за трехкомнатную. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет 956,93 евро. Дополнительные расходы на квартиру площадью 85 квадратных метров составляют 133,58 евро в месяц.

Италия