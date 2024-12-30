Где бы перезимовать? Обзор уровня цен в популярных среди жителей Эстонии солнечных странах
Все больше жителей Эстонии хотят осуществить свою мечту: провести длинные зимние каникулы в более теплом климате. Кроме того, недавнее повышение цен заставило многих задуматься о том, может ли стоимость жизни в других странах быть ниже, чем дома. Давайте подробнее рассмотрим стоимость жизни в популярных среди жителей Эстонии направлениях – и какие страны наиболее доступны для более длительного отпуска.
Стоимость жизни — один из основных аспектов, с которыми сталкиваются люди, работая удаленно или отправляясь в более длительный отпуск в другую страну. „Если у людей появляется возможность гибко организовать свою рабочую жизнь, то более продолжительная поездка в зарубежную страну может стать отличным вариантом. Чтобы время, проведенное в другом месте, приносило удовлетворение и подкрепляло обдуманные решения, мы предоставляем обзор уровня цен, который следует учитывать в разных городах и странах, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор и в полной мере насладиться этой возможностью“, — сказала Сандра Хорма, руководитель отдела по предотвращению финансовых преступлений в Wise.
Рассмотрим традиционно популярные направления:
Испания
Ежемесячные расходы на одного человека составляют 711,80 евро, а на семью из четырех человек — в среднем 2510 евро (В расчет стоимости жизни включены, например, цены на еду, транспорт, одежду, спорт и другие виды досуга). За разовую поездку в общественном транспорте в Испании придется заплатить в среднем 1,50 евро, а средняя цена месячного проездного билета составляет 30 евро. Средняя стоимость топлива составляет 1,60 евро за литр. В супермаркете хлеб обойдется в 1,28 евро, килограмм картофеля — в 1,52 евро, а пакет молока — в 1,04 евро. Обед в ресторане стоит примерно 13 евро. Ежемесячный членский билет в фитнес-клубе составляет 39,24 евро, а вход в кино — около восьми евро.
В Испании за пределами центра города вам придется заплатить в среднем 722,79 евро за однокомнатную квартиру или 1073,55 евро за трехкомнатную. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет 956,93 евро. Дополнительные расходы на квартиру площадью 85 квадратных метров составляют 133,58 евро в месяц.
Италия
За la dolce vita придется заплатить немного больше, чем в Испании. Средние ежемесячные расходы на одного человека составляют 855,10 евро, а на проживание семьи из четырех человек — 2985,80 евро. В супермаркете вы заплатите в среднем 1,99 евро за хлеб, 1,52 евро за килограмм картофеля или 1,45 евро за литр молока. Обед в итальянском ресторане тоже не из дешевых, в среднем 15 евро. В среднем за пол-литра местного пива в ресторане вы платите пять евро, за колу — 2,46 евро, за воду — 1,13 евро. Стоимость поездки на общественном транспорте — 1,60 евро за раз или 35 евро за месячный билет.
Аренда в Италии несколько дешевле, чем в Испании: на квартиру за пределами центра города потребуется 569,39 евро за однокомнатную квартиру или 951,41 евро за трехкомнатную. В центре города аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 747,20 евро, а трехкомнатной — около 1339 евро. Дополнительные расходы в среднем составляют 198,97 евро в месяц.
Египет
Египет может быть привлекательным местом для проживания с точки зрения текущих расходов. Ежемесячные расходы на одного человека составляют 299,40 евро, на семью из четырех человек — 1060 евро. Во многих сферах жизни цены в Египте значительно ниже, чем в Эстонии: разовая поездка на общественном транспорте стоит в среднем 18 центов, месячный билет — 5,51 евро. Литр топлива стоит 23 цента. В супермаркетах хлеб обойдется в 59 центов, килограмм картофеля — в 36 центов, пакет молока — в 82 цента. Обед в ресторане — около 3,67 евро. Ежемесячный членский взнос в фитнес-клубе составляет 14,36 евро, а вход в кино — 2,76 евро.
Египт привлекает не только низкой стоимостью жизни, но и благодаря доступным ценам на аренду жилья. За пределами центра города платят в среднем 90,85 евро за однокомнатную квартиру и 191,72 евро за трехкомнатную. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет 158,61 евро.
По данным Wise: 1 EUR = 53,36 EGP*
Таиланд
Таиланд является одной из самых доступных стран для жизни. Ежемесячные расходы на одного человека составляют около 544,60 евро, а для семьи из четырех человек — примерно 1939,10 евро. Поездка в общественном транспорте — 80 центов, месячный билет — 31,86 евро, литр топлива — 1,10 евро. В супермаркетах цены близки к эстонским: буханка хлеба — 1,24 евро, килограмм картофеля — 1,34 евро, пакет молока — 1,60 евро. В ресторане обед стоит 2,66 евро.
Средняя арендная плата за квартиру за пределами центра — 231,03 евро за однокомнатную и 604,59 евро за трехкомнатную. В центре города аренда однокомнатной квартиры составляет 423,73 евро.
По данным Wise: 1 EUR = 35,81 THB*
Индия
Среднемесячные расходы на одного человека составляют 312,40 евро, а для семьи из четырех человек — 1071,90 евро. Разовая поездка на общественном транспорте стоит 32 цента, месячный билет — 10,67 евро. Литр топлива – 1,11 евро. В супермаркетах цены также невысоки: хлеб — 45 центов, картофель — 34 цента за килограмм, молоко — 63 цента. В ресторане обед стоит около 2,67 евро.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры за пределами центра — 113,08 евро, а в центре города — 182,74 евро.
По данным Wise: 1 EUR = 89,24 INR*
Следует заранее ознакомиться с визовыми правилами в каждой конкретной стране. Многие страны предлагают визы для цифровых кочевников или пенсионные визы, позволяющие оставаться в стране дольше, чем туристам.
Wise анализировала стоимость жизни и аренды на основании данных платформы Numbeo. *Курсы валют указаны по состоянию на 16 декабря 2024.