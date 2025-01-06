Неприятные попутчики. На борту самолетов Turkish Airlines распространяются постельные клопы

В марте прошлого года американка Пейшенс Титкомб летела рейсом Turkish Airlines из Йоханнесбурга в Стамбул. Во время рейса девушка решила сходить в туалет. Когда она встала, то заметила на своем сиденьи небольшого жука.

„Я почти смахнула его рукой, но мой друг остановил меня и сказал, что это постельный клоп“. Титкомб видела ранее клопов, поэтому, присмотревшись, поняла, что друг прав. Она сфотографировала постельного клопа на пассажирском сиденье и позвала стюардессу. Та убрала насекомое, но никак на случившееся на отреагировала. Когда девушка и ее друг сказали стюардессе, что это постельный клоп и нужно что-то предпринять, та не обратила на это особого внимания и больше ничего не предприняла, чтобы решить проблему.

13 укусов

„Мне пришлось в аэропорту снять всю одежду и переодеться в новое, потому что у меня дети. Если я принесу с собой клопов домой?“ — сказала Титкомб. Она добавила, что после полета подала жалобу в Turkish Airlines, но получила отрицательный ответ, хотя у нее есть доказательства в виде фотографий. Когда Титкомб поделилась своим опытом в нескольких социальных сетях, многие стали писать о похожих случаях на бортах турецкой авиакомпании.

Например, одна американка летела из Вашингтона в Стамбул и еще до взлета самолета обнаружила постельных клопов на своих пледе и подушке. После полета она насчитала на своем теле 13 укусов насекомых.

Авиакомпания Turkish Airlines не отреагировала на жалобы пассажиров и отказалась от комментариев изданию The New York Times.

Причиной молчания авиакомпании может быть тот факт, что борьба с клопами обходится дорого. По словам Роба Така, президента авиационной консалтинговой компании Jet Research, вывод из эксплуатации самолетов для борьбы с постельными клопами — большая и трудная задача. „Самолет нужно отвезти на отдельную базу технического обслуживания“, - сказал Так, проработавший в авиации 36 лет. Такая профилактическая работа занимает обычно от двух до пяти дней и может стоить авиакомпании до 125 000 долларов.

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