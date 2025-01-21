Одно из самых влиятельных изданий мира рекомендует приехать в Эстонию для похода-наблюдения за рысями
The Times представил список мест, которые стоит посетить в 2025 году. Одно из самых влиятельных и старейших изданий Великобритании рекомендовало своим читателям, среди прочего, непременно приехать в Эстонию.
Наблюдение за рысями в национальном парке Лахемаа
Издание The Times отметило эстонский национальный парк Лахемаа как одно из направлений, где можно насладиться зимней природой и принять участие в походе-наблюдении за рысями. Помимо того, что рыси внесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, их еще и очень трудно обнаружить в дикой природе. Наиболее активны они холодными зимними ночами, но даже в это время для их обнаружения может потребоваться специальное тепловизионное оборудование. Чтобы адаптироваться к холодной эстонской погоде, издание рекомендует туристам взять с собой сумку с дополнительной теплой одеждой.
Гастрономические впечатления в Каталонии
Главной гастрономической точкой в мире в этом году является Каталония. Этот титул присуждается с целью подчеркнуть, защитить и популяризировать самобытную региональную культуру питания. Вы можете спланировать путешествие по своему вкусу — насладитесь тапас в секретном барселонском ресторане Espai Quera, совершите экскурсию по региону кавы в Пенедесе, попробуйте органическую говядину в каталонской долине Ла-Валь-де-Буа или откройте для себя вулканическую кухню Cuina Volcanica от La Garrotxa с козьим сыром, томленой бараниной, трюфелями и форелью.
Gironas asuvas Celler de Can Roca’s saad proovida 15-käigulist menüüd ning hiljem jalutada Aiguestortes’i jõgede ääres, Mont Rebei kurus ja Alt Emporda ranna ääres. Edasi-tagasi lend Tallinnast Barcelonasse on märtsis 200 euro ringis.
В ресторане Celler de Can Roca в Жироне вы можете попробовать меню из 15 блюд, а затем прогуляться вдоль рек Айгуэстортес, ущелья Мон-Ребей и пляжа Альт-Эмпорда. Цены на авиабилеты из Таллинна в Барселону и обратно в марте начинаются от 130 евро.
От промышленного города до культурной столицы
Культурная столица Европы этого года — Хемниц, родина промышленной революции в Германии, ранее известный как Карл-Маркс-Штадт (город Карла Маркса), — безусловно, достойное место для посещения. Программа Культурной столицы включает более тысячи мероприятий, среди которых фестивали, выставки, театральные постановки, а также спортивные мероприятия и мастер-классы. Программа была создана при участии как местных, так и международных деятелей, известных во всем мире. Хотя дорога из Берлина на юг занимает три часа, а из Лейпцига на юго-восток — один час, культурные впечатления, которые можно получить в старой промышленной среде, того стоят. В мае из Таллинна до Берлин можно долететь примерно за 150 евро, а оттуда за 30 евро отправиться в европейскую культурную столицу Хемниц.
Откройте для себя финскую природу в середине лета
В середине лета The Times рекомендует отправиться в город Йювяскюля, который, по мнению туристических экспертов, через несколько лет может стать одним из самых популярных направлений в Европе. Столица региона Центральной Финляндии — университетский город с богатой культурой. Благодаря модернистским зданиям, спроектированным финским архитектором Алваром Аалто, он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природа вокруг города также заслуживает внимания — здесь более 3700 озер, четыре национальных парка, 5 700 оленей и 140 000 саун. Июль — идеальное время, чтобы выделить несколько недель и все это изучить. Аренда автомобиля и две недели проживания обойдутся примерно в 2400 евро.
Путешествие по норвежским фьордам
Вы можете исследовать норвежские фьорды на борту парусного судна Bessie Ellen, построенного в прошлом веке. Судно использовалось для перевозки лесных грузов к берегам Великобритании и Ирландии. После Первой и Второй мировых войн Bessie Ellen провела 20 лет на датской верфи и наверняка бы сгнила, если бы капитан корабля Никки Элфорд вовремя не заметил и не восстановил ее.
В июле Bessie Ellen будет идти вдоль юго-западного побережья Норвегии — в течение восьми дней пассажиры будут следовать по фьордам между Ставангером и Бергеном. Во время поездки капитан Элфорд будет угощать всех гостей едой, которую он сам же и приготовит. Самые дешевые авиабилеты из Таллинна в Ставангер стоят менее 200 евро, восьмидневное путешествие на парусной яхте обойдется примерно в 2000 евро.
Конец года в Марокко
В Марокко можно наслаждаться солнцем даже зимой, причем по очень доступной цене. Вы можете отдохнуть и расслабиться на морских курортах. Если предпочитаете более активные приключения, можно отправиться в поход на верблюдах, покататься на лошадях, заняться серфингом или йогой у моря. В декабре стоимость перелета туда и обратно из Таллинна в Марокко составляет на данный момент около 200 евро.