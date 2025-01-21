Одно из самых влиятельных изданий мира рекомендует приехать в Эстонию для похода-наблюдения за рысями

Наблюдение за рысями в национальном парке Лахемаа

Издание The Times отметило эстонский национальный парк Лахемаа как одно из направлений, где можно насладиться зимней природой и принять участие в походе-наблюдении за рысями. Помимо того, что рыси внесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, их еще и очень трудно обнаружить в дикой природе. Наиболее активны они холодными зимними ночами, но даже в это время для их обнаружения может потребоваться специальное тепловизионное оборудование. Чтобы адаптироваться к холодной эстонской погоде, издание рекомендует туристам взять с собой сумку с дополнительной теплой одеждой.

Гастрономические впечатления в Каталонии

Главной гастрономической точкой в мире в этом году является Каталония. Этот титул присуждается с целью подчеркнуть, защитить и популяризировать самобытную региональную культуру питания. Вы можете спланировать путешествие по своему вкусу — насладитесь тапас в секретном барселонском ресторане Espai Quera, совершите экскурсию по региону кавы в Пенедесе, попробуйте органическую говядину в каталонской долине Ла-Валь-де-Буа или откройте для себя вулканическую кухню Cuina Volcanica от La Garrotxa с козьим сыром, томленой бараниной, трюфелями и форелью.

Gironas asuvas Celler de Can Roca’s saad proovida 15-käigulist menüüd ning hiljem jalutada Aiguestortes’i jõgede ääres, Mont Rebei kurus ja Alt Emporda ranna ääres. Edasi-tagasi lend Tallinnast Barcelonasse on märtsis 200 euro ringis.

В ресторане Celler de Can Roca в Жироне вы можете попробовать меню из 15 блюд, а затем прогуляться вдоль рек Айгуэстортес, ущелья Мон-Ребей и пляжа Альт-Эмпорда. Цены на авиабилеты из Таллинна в Барселону и обратно в марте начинаются от 130 евро.

От промышленного города до культурной столицы