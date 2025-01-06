Возмущение авиапассажиров растет: Wizz Air отменяет рейсы по маршруту Таллинн-Милан
Последнее время многие авиакомпании столкнулись в различными проблемами, которые влияют на туристов из разных стран мира. Например, на прошлой неделе авиакомпания Air Baltic отменила почти 5000 рейсов, запланированных на летний период. Теперь же появляется все больше тревожных сообщений об отмене рейсов Wizz Air, в том числе и по маршруту Таллинн-Милан.
На прошлой неделе, 2 января, авиакомпания Air Baltic объявила, что вынуждена отменить несколько тысяч рейсов. Отмены связаны с неожиданными задержками со стороны поставщика Pratt & Whitney и длительными процессами технического обслуживания двигателей. В результате будет отменено 4670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров. Однако это не единственная авиакомпания, которая сейчас испытывает проблемы с расписанием.