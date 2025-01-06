Возмущение авиапассажиров растет: Wizz Air отменяет рейсы по маршруту Таллинн-Милан

На прошлой неделе, 2 января, авиакомпания Air Baltic объявила, что вынуждена отменить несколько тысяч рейсов. Отмены связаны с неожиданными задержками со стороны поставщика Pratt & Whitney и длительными процессами технического обслуживания двигателей. В результате будет отменено 4670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров. Однако это не единственная авиакомпания, которая сейчас испытывает проблемы с расписанием.

На прошлой неделе несколько любителей путешествий пожаловались на форуме портала Trip.ee на то, что их весенние и летние рейсы Wizz Air по маршруту Таллинн-Милан отменены. Некоторые клиенты получили уведомление об отмене по электронной почте, другие увидели решение об отмене их рейсов после того, как вошли в свою учетную запись на страницы авиакомпании.