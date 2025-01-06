Руководство airBaltic: мы находимся на перепутье

Уже сообщалось, что airBaltic в летний сезон 2025 года придется отменить 4670 рейсов из-за задержек в техобслуживании двигателей. Компания отменит 5% всех рейсов, запланированных на 2025 год. После этой новости коалиционные партии Латвии решили обсудить возможную смену руководства авиакомпании, пишет rus.delfi.lv.

Как заявил Гаусс, совету airBaltic напомнили также, что у компании много исторических долгов – за 30 лет в нее были вложены многие миллионы евро.

Однако, по словам Гаусса, со времен Covid-19 авиакомпания не просила у государства дополнительных денег. По его мнению, дополнительные средства „извне“ необходимы, поскольку компания не сможет привлечь их „изнутри“, о чем также говорил совет. В конечном итоге решать, что делать, будут акционеры.

Ранее Министерство сообщения поручило руководству airBaltic немедленно объяснить обоснованность решения об отмене рейсов. Министр сообщения Каспарс Бришкенс напомнил, что руководство airBaltic, в том числе председатель правления Гаусс и председатель совета Клавс Васкс, обязаны выполнить свои обещания по привлечению капитала в размере 300 миллионов евро для реализации своего бизнес-плана , а также следить за тем, чтобы деятельность airBaltic соответствовала интересам латвийского государства и пассажиров.

Васкс написал в Linkedin, что airBaltic находится на перепутье.

Первые шаги по направлению к рынкам капитала были связаны с серьезными вызовами. Переговоры со стратегическим инвестором, который задумывался одновременно как „валидатор“ бизнес-модели airBaltic и инициатор первичного публичного размещения акций (IPO), шли не так быстро, как ожидалось. председатель совета airBaltic Клавс Васкс.

„Следует отметить, что существующая политическая обстановка добавляет дополнительных проблем. Чтобы airBaltic была готова к IPO, необходимы смелые и продуманные решения со стороны политиков. Однако не секрет, что любое решение, касающееся airBaltic и принятое в кабинетах на улице Бривибас, 36, обычно вызывает бурю негодования, которое, надо признать, часто основано на ложных предположениях или недопонимании ситуации. Например, решение об уменьшении основного капитала, которое никак не повлияло на истинную стоимость акций“, - пишет Васкс.