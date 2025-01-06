Руководство airBaltic: мы находимся на перепутье

Уже сообщалось, что airBaltic в летний сезон 2025 года придется отменить 4670 рейсов из-за задержек в техобслуживании двигателей. Компания отменит 5% всех рейсов, запланированных на 2025 год. После этой новости коалиционные партии Латвии решили обсудить возможную смену руководства авиакомпании, пишет rus.delfi.lv.
Как заявил Гаусс, совету airBaltic напомнили также, что у компании много исторических долгов – за 30 лет в нее были вложены многие миллионы евро.
Однако, по словам Гаусса, со времен Covid-19 авиакомпания не просила у государства дополнительных денег. По его мнению, дополнительные средства „извне“ необходимы, поскольку компания не сможет привлечь их „изнутри“, о чем также говорил совет. В конечном итоге решать, что делать, будут акционеры.
Ранее Министерство сообщения поручило руководству airBaltic немедленно объяснить обоснованность решения об отмене рейсов. Министр сообщения Каспарс Бришкенс напомнил, что руководство airBaltic, в том числе председатель правления Гаусс и председатель совета Клавс Васкс, обязаны выполнить свои обещания по привлечению капитала в размере 300 миллионов евро для реализации своего бизнес-плана , а также следить за тем, чтобы деятельность airBaltic соответствовала интересам латвийского государства и пассажиров.
Васкс написал в Linkedin, что airBaltic находится на перепутье.
Первые шаги по направлению к рынкам капитала были связаны с серьезными вызовами. Переговоры со стратегическим инвестором, который задумывался одновременно как „валидатор“ бизнес-модели airBaltic и инициатор первичного публичного размещения акций (IPO), шли не так быстро, как ожидалось.
„Следует отметить, что существующая политическая обстановка добавляет дополнительных проблем. Чтобы airBaltic была готова к IPO, необходимы смелые и продуманные решения со стороны политиков. Однако не секрет, что любое решение, касающееся airBaltic и принятое в кабинетах на улице Бривибас, 36, обычно вызывает бурю негодования, которое, надо признать, часто основано на ложных предположениях или недопонимании ситуации. Например, решение об уменьшении основного капитала, которое никак не повлияло на истинную стоимость акций“, - пишет Васкс.
По его словам, ближайшая дата, когда может состояться IPO airBaltic - весна 2025 года, в зависимости от времени заключения окончательного соглашения со стратегическим инвестором и ситуации на финансовых рынках. Как добавил Васкс, „время - не наш союзник“, а текущие обязательства по облигациям и процентные ставки по ним не хороши для долгосрочной деятельности компании. Чтобы выполнить свои обязательства и достичь стратегических целей, airBaltic не может продолжать работать с накопленным годами отрицательным капиталом.
„Хотя дополнительное вливание капитала со стороны государства может вызвать новый локальный „пиар-кризис“, вложения, скорее всего, неизбежны, если только государство не готово полностью отказаться от своих инвестиций в пользу других инвесторов. Но даже в этом случае необходимая сумма для устойчивого развития компании может оказаться недостаточной, если только такое инвестирование не произойдет в рамках процесса IPO, что позволило бы достичь необходимого объема капитала, предусмотренного бизнес-планом“, — говорит Васкс.
„Ни одна компания в мире не была успешно выведена на биржу без ясных амбиций развития, четко определенных стратегий и компетентной руководящей команды, вызывающей доверие инвесторов. airBaltic соответствует этим критериям, но для обеспечения успеха требуется единое видение и целенаправленный подход всех вовлеченных сторон“, — заявил представитель компании.
airBaltic завершила третий квартал прошлого года с прибылью 40,3 млн евро, а девять месяцев года с убытками в 48,5 млн евро. airBaltic в прошлом году выполняла полеты по 140 маршрутам из пяти базовых аэропортов.