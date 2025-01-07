ФОТО | Путешествие на поезде из Таллинна в Вильнюс. Первые впечатления: грандиозная затея или полный провал?

"Когда я впервые увидел на фото маршрут поезда Таллинн-Вильнюс, мое сердце забилось так сильно, что я решил в память о своих бабушке и дедушке из Валга, в память о своей юности, непременно прокатиться на этом поезде до Вильнюса, - рассказывает журналист. - В детстве я, мальчишка из Таллинна, отправляясь в гости к бабушке и дедушке в Валга, много времени проводил в знаменитом поезде того времени „Чайка“. Сам поезд ехал тогда из Таллинна в Минск, столицу Беларуси.

"Меня на протяжении всего периода независимости стран Балтии интересовало, как в период глубокого застоя между Таллинном и Минском десятилетиями мог курсировать скорый поезд, а теперь три независимые страны не могут его запустить? Это же абсурд!“ - удивляется Рейн Сикк.

По его словам, он предпочитает свободу передвижения в поезде, чем тесные автобусы или самолеты, поэтому с удовольствием решил стать одним из первых пассажиров новой железнодорожной линии, связавшей Эстонию с Латвией и Литвой.

Покупка билетов

Чтобы отправиться в путешествие на поезде из Таллинна в Вильнюс, необходимо воспользоваться двумя пересадками, тремя разными поездами и купить билеты через три разные системы.

В отличие от знакомых многим сайтов продажи билетов на самолет, когда независимо от количества стыковок, покупается единый билет, в случае поезда из Таллинна в Вильнюс нужно зайти на три разных сайта. "Если я хочу на самолете добраться из одной точки мира в другую, пролететь тысячи километров, хватит пару кликов на одном сайте, чтобы купить единый билет. А чтобы проехать по железной дороге 787 километров, нужно покупать билеты либо в трех разных поездах, либо на трех разных интернет-порталах: на сайтах железных дорог Эстонии, Латвии и Литвы“, - удивляется Рейн Сикк.