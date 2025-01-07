ФОТО | Путешествие на поезде из Таллинна в Вильнюс. Первые впечатления: грандиозная затея или полный провал?(32)
Десять часов в трех поездах с двумя пересадками и билетами, купленными у трех разных поставщиков - можно ли назвать это триумфом железнодорожной линии Таллинн-Рига-Вильнюс, торжественное открытие которой состоялось вчера, 6 января, или это все же грандиозный провал? Своими впечатлениями поделился журналист Maaleht Рейн Сикк, прокатившийся на поезде из Таллинна в Вильнюс и обратно.
"Когда я впервые увидел на фото маршрут поезда Таллинн-Вильнюс, мое сердце забилось так сильно, что я решил в память о своих бабушке и дедушке из Валга, в память о своей юности, непременно прокатиться на этом поезде до Вильнюса, - рассказывает журналист. - В детстве я, мальчишка из Таллинна, отправляясь в гости к бабушке и дедушке в Валга, много времени проводил в знаменитом поезде того времени „Чайка“. Сам поезд ехал тогда из Таллинна в Минск, столицу Беларуси.
"Меня на протяжении всего периода независимости стран Балтии интересовало, как в период глубокого застоя между Таллинном и Минском десятилетиями мог курсировать скорый поезд, а теперь три независимые страны не могут его запустить? Это же абсурд!“ - удивляется Рейн Сикк.
По его словам, он предпочитает свободу передвижения в поезде, чем тесные автобусы или самолеты, поэтому с удовольствием решил стать одним из первых пассажиров новой железнодорожной линии, связавшей Эстонию с Латвией и Литвой.
Покупка билетов
Чтобы отправиться в путешествие на поезде из Таллинна в Вильнюс, необходимо воспользоваться двумя пересадками, тремя разными поездами и купить билеты через три разные системы.
В отличие от знакомых многим сайтов продажи билетов на самолет, когда независимо от количества стыковок, покупается единый билет, в случае поезда из Таллинна в Вильнюс нужно зайти на три разных сайта. "Если я хочу на самолете добраться из одной точки мира в другую, пролететь тысячи километров, хватит пару кликов на одном сайте, чтобы купить единый билет. А чтобы проехать по железной дороге 787 километров, нужно покупать билеты либо в трех разных поездах, либо на трех разных интернет-порталах: на сайтах железных дорог Эстонии, Латвии и Литвы“, - удивляется Рейн Сикк.
При покупке билетов журналист обратил внимание еще на один важный нюанс, который надо учитывать при 10-часовом путешествии из Таллинна в Вильнюс. Ни в эстонских, ни в латвийских поездах нельзя купить ни еду, ни напитки, поэтому нужно хорошо подготовиться перед поездкой. "Оказалось, что я, глупец, до сих пор застрял в советской ностальгии, когда элементарной частью поездки на поезде "Чайка“ из Таллинна в Вильнюс был и вагон-ресторан, и чай с печеньем от проводника. Но сейчас - другое время, поэтому я решил с утра в понедельник закупиться на рынке Балтийского вокзала едой в дорогу“.
Поехали!
Путешествие началось в понедельник, 6 января, в 10:25 утра.
По ощущениям Рейна Сикка, в эстонский поезд набилось больше журналистов, чем простых пассажиров.
К самому поезду были прикреплены ленты в цветах трех балтийских республик, хотя на табло конечной остановкой значилась Валга, а не Вильнюс.
Самолетом, автобусом на машине или все же на поезде?
Многие задаются вопросом, зачем нужен поезд, если до Риги или Вильнюса можно легко добраться как на автобусе, так и на самолете. Рейн Сикк предлагает сравнить:
На машине за 70 евро
От Таллинна до Вильнюса - примерно 610 км. Если ехать на машине с небольшими остановками, то это примерно 7,5 ч. На топливо придется потратить в среднем 60-70 евро.
На автобусе
Между Таллинном и Вильнюсом курсируют автобусы несколько компаний, особо выделились Lux Express, FlixBus и Ecolines. "Рекламируемые цены на билеты начинаются от 13 евро, но в реальности я таких не видел. Вы можете найти билет за 13 евро, если купите поездку за полгода вперед“, - утверждает журналист.
Продолжительность поездки на автобусе обычно составляет 8-10 часов.
На 6 января FlixBus предлагал билет стоимостью около 22 евро, к этому добавлялась плата за бронирование онлайн, выбор места и наличие багажа. Если вы хотите путешествовать без соседа, вам нужно доплатить 14 евро. "Помимо этого, нужно было заплатить непонятные 55 центов, чтобы оказать как можно меньше воздействия на окружающую среду. "Пожертвование атмосфере“. В итоге цена билета уже достигла более 28 евро“.
На эту же дату в Ecolines можно было купить билет за 24 евро, а в Lux Express предлагали поездку с одной пересадкой за 22 евро. Поездка с двумя пересадками продолжительностью 11 часов в lounge стоила 40 евро.
На самолете
Стоимость билетов сильно разнится - от нескольких десятков до нескольких сотен евро.
Из Таллинна в Вильнюс есть прямые рейсы авиакомпании airBaltic. Полет длится примерно 1 час 10 минут. Рекламируемые цены на билеты начинаются от 39 евро, но реальность немного отличается от красивой рекламы - билеты обойдутся вам в более ста евро.
Интернет-реклама других авиакомпаний предлагает билеты от 25 евро. Но если посмотреть на реальные рейсы Finnair и LOT Polish Airlines с как минимум одной пересадкой, то в среднем стоимость билетов составляет около 175-290 евро.
"В поисках рейса на 6 января я получил предложения Air Baltic в размере 155-175 евро в одну сторону“, - приводит пример Рейн Сикк.
А поездом...
Первая пересадка
Латвийский поезд
"Понедельник, 15:33. Я еду в латвийском поезде и слушаю стук колес - это как чудесная ностальгия о поезде под названием „Чайка“ из моего детства“, - говорит Рейн Сикк. Он отмечает, что интернет в поезде практически не ловит.
По дороге пассажиров поезда радостно встречали местные жители. Например, вот так это было в Сигулде:
Рейн Сикк отмечает, что латыши очень умело воспользовались ситуацией и раздавали пассажирам туристические буклеты, рассказывающие о красотах и достопримечательностей тех мест, через которые проезжает поезд. "Почему такого же не было в Валга, Тарту или Тапа?“ - задается вопросом журналист.
Вторая пересадка. Литовский поезд - это не просто поезд, это космический корабль!
Понедельник, 16.55. Пересадка в Риге. "В отличие от латвийского поезда, нет ни стука колес, ни содроганий вагонов. На спинках пассажирских сидений установлены экраны, очень быстрый интернет. Ради этого стоило уехать далеко от дома!“ - говорит Рейн.
В литовском поезде прекрасно всё. Во-первых, в вагоне первого класса раздают бесплатно воду, один кофе и небольшие закуски. Правда, если захочется еще кофе, то нужно будет заплатить. В обычных вагонах кофе также платный.
Второй неожиданностью стал пограничный контроль при пересечении границы Латвии и Литвы.
В поезде есть даже рождественский вагон, который будет радовать пассажиров до 9 января. "Можно только позавидовать, что уж говорить“ - считает Рейн.
Можно ли путешествовать с животными? Да! В литовском поезде есть даже специальное отделение с мисками для собак.
Еще немного сравнений
Давайте сравним туалеты в трех поездах
Прибытие в Вильнюс
10 часов, и эстонский пассажир оказывается на вокзале литовской столицы. "Вильнюсский вокзал напоминает дворец с четырьмя барами, VIP-залом, музеем, троном Деда Мороза и великолепной елкой“, - рассказывает Рейн Сикк.