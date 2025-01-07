Самолет, летевший из Хельсинки в Таллинн, был вынужден вернуться в Финляндию

По словам представителя Таллиннского аэропорта Энели Рохтла, рейс AY 1011 авиакомпании Finnair после взлета вернулся в Хельсинки по техническим причинам. „В результате были отменены и следующие два рейса Таллинн-Хельсинки“, - добавила она. Рохтла отметила, что им не известны подробности технических причин.