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07.01.2025, 12:44

Самолет, летевший из Хельсинки в Таллинн, был вынужден вернуться в Финляндию

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самолет авиакомпании Finnair
самолет авиакомпании Finnair
ФОТО: Rüdiger Wölk | imago/Rüdiger Wölk

Вылетевший сегодня утром, в 7:25, из Хельсинки в Таллинн самолет авиакомпании Finnair был вынужден вернуться в Финляндию.

По словам представителя Таллиннского аэропорта Энели Рохтла, рейс AY 1011 авиакомпании Finnair после взлета вернулся в Хельсинки по техническим причинам. „В результате были отменены и следующие два рейса Таллинн-Хельсинки“, - добавила она. Рохтла отметила, что им не известны подробности технических причин.

"В случае отмены рейсов мы советуем пассажирам обращаться напрямую в авиакомпанию“, — сказала она. Среди пассажиров самолета был и читатель Delfi, по словам которого самолету пришлось развернуться над Таллинном из-за проблем с двигателем.

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