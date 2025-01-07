РЕЙТИНГ | Самые дорогие города мира. На каком месте находится Таллинн?

Рейтинг был составлен Numbeo, онлайн-базой данных, которая собирает данные о потребительских ценах и показателях качества жизни. В основе рейтинга лежит уровень жизни в Нью-Йорке, с которым сравнивают все остальные города. Города ранжируются по индексу стоимости жизни, который рассчитывается путем сравнения различных категорий расходов (например, стоимости жилья и цен на продукты питания) и покупательской способности местного населения.

Таллинн занимает в таблице 138-е место. Для сравнения, Хельсинки занимает 58-е место, а Стокгольм - 72-е. В верхней части таблицы окзалось и много городов США.

Самый недорогой город для жизни - индийский Коимбатур, занимающий 327-е место. В нижней половине рейтинга находятся различные города Индии и Бангладеш.

В позапрошлом году рейтинг возглавляли Сингапур и - как и в этом году - Цюрих.

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