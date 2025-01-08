Ryanair через суд требует с пассажира возместить ущерб в размере 15 000 евро
Авиакомпания Ryanair подала иск в Ирландский окружной суд против пассажира, требуя возмещения ущерба в размере более 15 000 евро. По данным авиакомпании, этот человек 9 апреля прошлого года сорвал рейс FR7124 из Дублина в Лансароте.
Из-за поведения пассажира рейс был перенаправлен в Порту, где был задержан на ночь, что привело к неудобствам для 160 пассажиров и потере целого дня времени.
Совершенно неприемлемо, чтобы другие пассажиры, которые приложили усилия, чтобы насладиться поездкой с семьей и друзьями, были лишены этого удовольствия из-за поведения одного пассажира, подчеркнули в авиакомпании.
Ryanair стремится к тому, чтобы все пассажиры и экипаж путешествовали в безопасной и уважительной обстановке, без ненужных сбоев, вызванных небольшим числом неуправляемых пассажиров. Поэтому Ryanair придерживается строгой политики нулевой терпимости в отношении неприемлемого поведения пассажиров.