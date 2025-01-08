Новости
08.01.2025, 14:45

Ryanair через суд требует с пассажира возместить ущерб в размере 15 000 евро

 
По данным авиакомпании, этот пассажир сорвал рейс из Дублина на канарский остров Лансароте.
По данным авиакомпании, этот пассажир сорвал рейс из Дублина на канарский остров Лансароте.
ФОТО: IMAGO/Harald Dostal | Scanpix

Авиакомпания Ryanair подала иск в Ирландский окружной суд против пассажира, требуя возмещения ущерба в размере более 15 000 евро. По данным авиакомпании, этот человек 9 апреля прошлого года сорвал рейс FR7124 из Дублина в Лансароте.

Из-за поведения пассажира рейс был перенаправлен в Порту, где был задержан на ночь, что привело к неудобствам для 160 пассажиров и потере целого дня времени.

Совершенно неприемлемо, чтобы другие пассажиры, которые приложили усилия, чтобы насладиться поездкой с семьей и друзьями, были лишены этого удовольствия из-за поведения одного пассажира, подчеркнули в авиакомпании.

Ryanair стремится к тому, чтобы все пассажиры и экипаж путешествовали в безопасной и уважительной обстановке, без ненужных сбоев, вызванных небольшим числом неуправляемых пассажиров. Поэтому Ryanair придерживается строгой политики нулевой терпимости в отношении неприемлемого поведения пассажиров.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии