В Лапландии наблюдается необычное явление: туристы оставляют в местах проживания пуховики стоимостью в тысячу евро

В Рованиеми уже несколько лет сталкиваются с необычным явлением – туристы оставляют в гостиничных номерах дорогие пуховики, пишет YLE. Директор Arctic Hotel Collection Мико Грён рассказывает, что каждую зиму в гостинице собирают несколько мешков забытых вещей, в том числе брендовых.

"Видимо, причина в том, что зимняя одежда не нужна дома и не помещается в багаж“, – предполагает Грён.

В Sokos Hotel Vaakuna к этой проблеме относятся со всей ответственностью, говорит директор отеля Тийна Мяяття. Туристы оставляют одежду в отеле еженедельно.

"В наших лифтах есть информация, что одежду можно оставить на ресепшене в пункте сбора. Оттуда ее передадут благотворительным организациям“, – объясняет Мяяття.

Город Рованиеми изучает масштабы явления

Муниципалитет Рованиеми и Business Rovaniemi проводят опрос, чтобы выяснить, сколько ненужных и неиспользованных вещей находят в городе. Результаты исследования будут готовы в течение января.

Опрос является частью более широкого проекта, направленного на поиск новых способов продвижения циркулярной экономики.

"Туристы оставляют огромное количество одежды и других вещей. Явление нам знакомо, но пока мы не имеем представления о его масштабах. В Рованиеми следует улучшить возможности аренды одежды для туристов или ее переработки“, – говорит руководитель проекта Катарийна Сиеппи.

В частности, она предлагает, чтобы туристам продавали в хорошем состоянии бывшую в использовании зимнюю одежду и снаряжение. Также могла бы работать служба по сбору одежды на переработку.

Бюджетный турист арендует, одалживает и жертвует

С другой стороны, экономные туристы планируют свои поездки заранее до последнего цента. В конце поездки они сожалеют о недоеденном хлебе и недопитом соке. К счастью, с помощью социальных сетей еда не пропадает зря.

Эко-сознательные туристы делятся информацией об излишках продуктов в Facebook-группах и на страницах, посвященных бюджетным путешествиям по Лапландии.