Турбулентность в эстонском небе. Безопасно ли сейчас покупать билеты у airBaltic?

Несмотря на то, что экономическая ситуация в Эстонии ухудшается уже несколько месяцев, а розничная торговля переживает большие трудности, интерес жителей Эстонии к путешествиям никуда не исчез. В прошлом году через Таллиннский аэропорт прошло 3,5 миллиона пассажиров — это рекорд! По данным аэропорта, увеличилось как число иностранных туристов, так и местных жителей. „Путешествия стали естественной частью нашей жизни, мы не хотим от них отказываться даже в трудные времена. Люди скорее предпочтут не покупать новую пару обуви, но все равно отправиться в отпуск“, — сказал Ээро Пяргмяэ, член правления AS Tallinna Lennujaam.

Не секрет, что жители Эстонии чаще всего пользуются рейсами airBaltic. Это признает и Пяргмяэ: почти каждый четвертый пассажир, путешествующий через Таллиннский аэропорт, летит на самолете латвийской национальной авиакомпании. В этом году сеть airBaltic включает 28 направлений из Таллинна, и в каком-то смысле латвийская авиакомпания будет также выполнять роль национальной авиакомпании Эстонии. С airBaltic можно улететь в Ригу, Амстердам, Мюнхен, Париж и Копенгаген, которые являются важными транзитными узлами. „Четыре самолета airBaltic остаются на ночь в Таллинне. На самом деле, включая рижский самолет, их даже пять,“, — объяснил Пяргмяэ важность airBaltic в плане утренних вылетов.

Поэтому неудивительно, что новость об отмене 4670 рейсов airBaltic наделала немало шуму, вызвав в преддверии летнего сезона беспокойство у очень многих эстонских жителей. Несмотря на заявления руководства авиакомпании, что всему виной лишь возникшие проблем с техническим обслуживанием у поставщика двигателей Pratt & Whitney, в Эстонии уже начались обсуждения о том, насколько сейчас безопасно покупать билеты у airBaltic. Тем более, что разрекламированное ранее открытие новых линий в Гамбург (Германия) и Дубровник (Хорватия) не состоится, а количество популярных рейсов между Таллином и датской столицей Копенгагеном будет сокращено.

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