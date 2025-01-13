Паспорт Эстонии попал в ТОП-10 самых сильных в мире

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала новый рейтинг паспортов стран мира, в котором паспорт Эстонии разделил девятое место с США. Граждане как Эстонии, так и США могут посетить без визы 186 стран.

Бессменные лидеры рейтинга паспортом — Сингапур (1-е место) и Япония (2-е место). Граждане Сингапура могут без визы посещать 195 стран, а Японии - 193 страны. На третьем месте — сразу шесть стран: Финляндия, Франция, Германии, Италия, Испания и Южная Корея, граждане которых могут свободно въезжать в 192 страны мира.

Четвертое место заняли Австрия, Дания, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия и Швеция - граждане этих стран без визы могут въезжать в 191 страну мира. Пятое место и 190 стран для посещения без визы у Бельгии, Новой Зеландии, Португалии, Швейцарии и Великобритании. Шестое место и 189 стран - Австралия и Греция. Седьмое место и 188 стран - Канада, Мальта и Польша. Восьмое место и 186 стран - Чехия и Венгрия.

Замыкает ТОП-10 паспорта граждан Латвии, Литвы, Словении и ОАЭ, которые без виз могут посетить 185 стран мира.

Самые слабые паспорта по Henley - это Афганистан (106 место, легко доступны 26 направлений), Сирия, Ирак, Йемен (около 30 направлений). В списке Visa Index „самые слабые“ Афганистан, Сирия, Ирак, Пакистан. В рейтинге Passport Index хуже всего позиция – у Сирии (доступно 20% мира), 40 точек мобильности, визы нужны для въезда в 158 стран. За Сирией идут Афганистан, Ирак, Сомали, Пакистан и Йемен.

Индекс паспортов от Henley & Partners составляется уже 16 лет. Компания получает сведения из базы данных по визовым требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и проверяет их по независимым источникам. К безвизовому въезду приравнивается виза на границе или электронная система преавторизации путешественников вроде американской ESTA или австралийской eVisitor. При этом электронная виза, которая одобряется властями принимающей страны, засчитывает за обычный визовый режим.

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