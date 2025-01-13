Неприятный сюрприз. Самолет Ryanair приземлился в Риге вместо Таллинна, высадил пассажиров и ... улетел пустым в Эстонию

11 января в 20:05 в Таллиннском аэропорту должен был приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Милана. Однако из-за плохих погодных условий посадка в Таллинне была отменена и вместо эстонской столицы самолет был перенаправлен в Ригу. По словам одного из пассажиров, они уже приближались к Таллинскому аэропорту, когда самолет внезапно развернулся и приземлился в Риге в 20:35.

В письме с извинениями, направленном пассажирам, говорилось, что авиакомпания немедленно начнет искать альтернативные способы, чтобы пассажиры добрались до места назначения, а также при необходимости позаботится о размещении.

Через три минуты после приземления в Риге пассажиры получили SMS-сообщение о том, что авиакомпания организует автобус, который доставит их в нужное место назначения, и что более подробная информация об этом появится в ближайшее время. Однако всё это осталось лишь обещанием. „В Риге пассажирам не предложили никакой помощи, им лишь сказали, что поскольку автобуса, который мог бы отвезти пассажиров в Таллинн, нет, то они должны сами решить, как им добраться до места назначения, — рассказывает пассажир. - После этого никаких других сообщений мы не получали, в аэропорту не было предложено никакой помощи. Поэтому мне пришлось самостоятельно организовать поездку в Таллинн на автобусе из Риги“.

По словам пассажира, ситуация показалась еще более странной, когда вскоре после приземления в Риге самолет вылетел в Таллинн, но уже без пассажиров. Вылет из Риги состоялся в 21:59, в Таллиннском аэропорту самолет приземлился в 22:38, а в полночь вылетел обратно в Милан.

„Как такое вообще возможно? Пассажиры остаются в Риге, не получив помощи. Самолет летит пустым до Таллинна, а оттуда забирает других пассажиров и продолжает путь без каких-либо проблем?“ — недоумевает пассажир.

Журналисты Delfi направили Ryanair письмо с просьбой разъяснить произошедшее, но авиакомпания пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

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