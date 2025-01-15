Критические моменты в истории Таллиннского аэропорта: три случая, которые сотрудники аэропорта не могут забыть

По словам Маргот Хольтс, руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского аэропорта, сложные дни в обслуживании самолетов и пассажиров периодически случаются. Причин тому может быть много - и погодные условия, и сбои в расписании полетов, и забастовки, а также большее, чем обычно, количество рейсов и пассажиров, которых нужно обслужить в одно и то же время.

„Для нас такие ситуации являются частью повседневной работы, в которой мы должны выкладываться по полной и как можно быстрее разрешать проблемы. Наши сотрудники прилагают все усилия, чтобы помочь пассажирам, иногда оставаясь на работе даже сверхурочно и будучи готовыми работать в стрессовой обстановке (разгневанные пассажиры часто вымещают злость именно на сотрудниках аэропорта)“, — сказала Холтс. Она также отметила, что подобные ситуации происходят в транспортном секторе повсеместно, независимо от того, морские это, железнодорожные, воздушные, автобусные или трамвайные перевозки.