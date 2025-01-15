15.01.2025, 20:28
Критические моменты в истории Таллиннского аэропорта: три случая, которые сотрудники аэропорта не могут забыть
ФОТО: | Delfi Meedia
Аэропорты разных стран мира ежедневно сталкиваются со всевозможными проблемами, вызванными различными факторами. Как готовятся к сложным ситуациям в Таллиннском аэропорту и какие критические моменты больше всего запомнились, рассказывает руководитель отдела коммуникаций главной воздушной гавани Эстонии.
По словам Маргот Хольтс, руководителя отдела маркетинга и коммуникаций Таллиннского аэропорта, сложные дни в обслуживании самолетов и пассажиров периодически случаются. Причин тому может быть много - и погодные условия, и сбои в расписании полетов, и забастовки, а также большее, чем обычно, количество рейсов и пассажиров, которых нужно обслужить в одно и то же время.
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