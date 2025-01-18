Ощущение, будто крутишься в стиральной машине. Как выжить в снежной лавине?

Лавина шириной 100 метров и длиной 300 метров погребла под собой четырех лыжников. Один из них оказался засыпан по пояс и его быстро спасли. Спасателям также удалось менее чем за десять минут спасти и освободить одного полностью засыпанного снегом лыжника. Двое других лыжников были значительно позже найдены с помощью служебных собак погребенными под снегом. Их сердца остановились. Один находился под снегом 40 минут, а другой — 50 минут.

У лыжников не было устройства для обеспечения безопасности, то есть лавинного датчика. Он посылает радиосигнал, благодаря которому можно быстро определить местонахождение человека, засыпанного снегом.

По данным Météo-France, в день происшествия лавинная опасность в этом районе была оценена в четыре балла из пяти, что означает высокий уровень опасности. Недавние обильные снегопады в сочетании с ветром создали опасную ситуацию на трассах. „Валь д’Изер предлагает невероятные впечатления от катания на лыжах, но его внетрассовые зоны требуют от посетителя уважения к горам и хорошей подготовки“, - прокомментировал представитель курорта.

Эксперт по лавинам Генри Шневинд дает советы о том, как действовать в опасных ситуациях.

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