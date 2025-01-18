Ощущение, будто крутишься в стиральной машине. Как выжить в снежной лавине?(1)
12 января двое лыжников из Эстонии трагически погибли под лавиной во Французских Альпах. Горнолыжный сезон только достигает своего пика, поэтому, отправляясь на долгожданные зимние каникулы, не стоит забывать о безопасности. Как избежать попадания в лавину и что делать в случае опасности? Разбирался латвийский портал Delfi.
Лавина шириной 100 метров и длиной 300 метров погребла под собой четырех лыжников. Один из них оказался засыпан по пояс и его быстро спасли. Спасателям также удалось менее чем за десять минут спасти и освободить одного полностью засыпанного снегом лыжника. Двое других лыжников были значительно позже найдены с помощью служебных собак погребенными под снегом. Их сердца остановились. Один находился под снегом 40 минут, а другой — 50 минут.
У лыжников не было устройства для обеспечения безопасности, то есть лавинного датчика. Он посылает радиосигнал, благодаря которому можно быстро определить местонахождение человека, засыпанного снегом.
По данным Météo-France, в день происшествия лавинная опасность в этом районе была оценена в четыре балла из пяти, что означает высокий уровень опасности. Недавние обильные снегопады в сочетании с ветром создали опасную ситуацию на трассах. „Валь д’Изер предлагает невероятные впечатления от катания на лыжах, но его внетрассовые зоны требуют от посетителя уважения к горам и хорошей подготовки“, - прокомментировал представитель курорта.