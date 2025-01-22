На одну пересадку меньше: железнодорожное сообщение "Таллинн - Вильнюс“ станет быстрее

По словам директора по корпоративным отношениям группы „Литовская железная дорога“ (LTG Link) Александраса Зубряковаса, не будет пересадки в Риге, которая есть сейчас, поскольку литовский поезд проследует до эстонского города Валга. „У меня есть хорошие новости для зрителей Delfi. Мы практически уже готовы в феврале запустить вот этот проект (Вильнюс — Таллинн - прим.ред.) с одной пересадкой в Валга. Мы договорились с нашими латвийскими коллегами, что они будут арендовать наш поезд, которые едет теперь до Риги. И этот же поезд без пересадок… естественно граждане Латвии смогут сесть в тот же поезд в Риге, и на нем доехать до Валга, откуда их уже везут наши эстонские коллеги Elron и довезут прямо до Таллинна“, - рассказал представитель литовских железных дорог.

Также Зубряковас добавил, что общее время по маршруту сократится на 30 мин. Кроме того, пассажирам нужно будет покупать на один билет меньше. „Будет уже два билета, и мы работаем, чтобы в принципе в системе весной произвести коррекцию так, чтобы сразу можно было бы ясно и можно было бы даже в системе резервации LTG Link можно было ввести „Таллинн“ и получить или два разных билета или может даже один билет“, - отметил он.

„Мы работаем с командой, чтобы был удобный единый маршрут из Вильнюса в Таллинн и длился он около трех с половиной часов. Но для этого нужно еще немножко поработать… надо построить Rail Baltica, дедлайн у нас - 2030 год“, - добавил Зубряковас.

Напомним, что железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Таллинном с двумя пересадками в Валга и Риге стартовало 6 января 2025 года. Латвийский перевозчик уже сообщил, что получил разрешение на аренду литовского поезда, чтобы он мог ехать до Валга, тогда пассажиры будут совершать только одну пересадку.

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