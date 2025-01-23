Официально: Вильнюс обошел Таллинн и Ригу, став самым большим городом в странах Балтии

Согласно статистике, в 2025 году в Вильнюсе проживает 607 404 жителя - на 5000 больше, чем год назад.

Число жителей Риги составляет 605 273 человека. При этом стоит отметить, что с каждым годом число жителей латвийской столицы сокращается (в 2023 году в городе было 609 489 жителей).

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января 2025 года в Таллинне зарегистрировано 461 609 жителей. Больше всего людей проживает в районе Ласнамяэ - 119 097, меньше всего - в Пирита, 19790 человек.

Это означает, что Вильнюс официально можно назвать самым большим городом в странах Балтии.

Кстати, другие литовские ведомства фиксируют, что на самом деле в Вильнюсе живет еще больше людей. По данным литовского Центра реестра, в Вильнюсе живет 632 476 жителей. По данным муниципалитета, в городе 634 002 жителя. Это значит, что он не только самый большой город в Балтии по численности населения, он становится привлекательнее для инвестиций, крупных проектов, развития международного бизнеса.

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