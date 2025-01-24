Лучшие из лучших в Эстонии: на туристические премии 2024 года претендуют 5 номинантов
В этом году на премию „Промоутер туризма“ и „Туристическая достопримечательность года“, присуждаемую Эстонским союзом туристических фирм (ETFL), претендуют пять номинантов, среди которых „Тарту — культурная столица Европы 2024 года“ и Soomaa Turism MTÜ. Лауреаты будут объявлены 31 января на туристической ярмарке Tourest.
Номинанты на премию в области туризма были объявлены в результате совместного голосования членов ETFL, и, по их мнению, все номинанты являются яркими звездами в своих областях и желанным дополнением к эстонскому туристическому ландшафту. „При выборе номинантов мы в первую очередь учитывали влияние их деятельности на развитие эстонской туристической экономики и предпринимательства, обогащение и разнообразие культурной жизни“, — пояснила президент ETFL Марина Йыги.
На звание „Промоутер туризма года“ претендуют три номинанта: Soomaa Turism MTÜ, команда организаторов проекта „Тарту — культурная столица Европы 2024“ и Viscosa Kultuuritehas MTÜ. В случае с некоммерческой организацией „Туризм Соомаа“ наиболее высокую оценку получили многолетняя непрерывность их деятельности, очень хорошее сотрудничество с туристическим сектором и объединение компаний, работающих в туристическом регионе Соомаа.
Тарту, признанный культурной столицей Европы 2024 года, выделился в культурном, экономическом и международном плане, представив Тарту и Южную Эстонию в качестве центра творчества и устойчивого развития, а также познакомив европейскую и мировую аудиторию с эстонской культурой. В случае с Viscosa Kultuuritehas наибольшую оценку получили обогащение культурной жизни Хийумаа и знакомство посетителей с историей и природой региона.
Номинации на звание „Туристическая достопримечательность года“ в первую очередь основываются на репутации компании репутации компании, безупречном обслуживании клиентов, оригинальности и хорошем маркетинге. „В этом году мы выбрали двух номинантов на премию: отель Nunne Boutique Hotel, сочетающий в себе историческое наследие и современную роскошь в самом сердце Старого города Таллинна, предлагающий высококачественный сервис и особую атмосферу как для деловых поездок, так и для отдыха; а также – природный курорт Sörwespa, который сочетает в себе природу, роскошь и местную культуру, поддерживая местное экономическое развитие и продвигая устойчивый туризм“, — пояснила генеральный директор ETFL Асмик Цатурян.
Победители и обладатели присуждаемых званий будут объявлены на ежегодной международной туристической ярмарке Tourest, которая в этом году пройдет с 31 января по 2 февраля в Эстонском выставочном центре. ETFL организует вручение наград в области туризма с 1990 года, а лауреатам награды ETFL вручает памятную доску. В прошлом году Музей Нигулисте Художественного музея Эстонии завоевал титул „Туристическая достопримечательность года“, а Арно Силлат, создатель и куратор Музея автоспорта MOMU, был назван „Промоутером туризма года“.
Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти ЗДЕСЬ. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) – это добровольное объединение работодателей, занимающихся туризмом, объединяющее 76 членов. Основными членами Союза являются эстонские туристические агентства и туроператоры, ассоциированными членами являются транспортные компании, туристические организации, учебные заведения, гостиницы, страховые компании, поставщики услуг по поддержке туризма, государственные и муниципальные учреждения и иностранные туристические организации. ETFL является членом ECTAA, общеевропейской головной организации ассоциаций туристических компаний.