Лучшие из лучших в Эстонии: на туристические премии 2024 года претендуют 5 номинантов

Номинанты на премию в области туризма были объявлены в результате совместного голосования членов ETFL, и, по их мнению, все номинанты являются яркими звездами в своих областях и желанным дополнением к эстонскому туристическому ландшафту. „При выборе номинантов мы в первую очередь учитывали влияние их деятельности на развитие эстонской туристической экономики и предпринимательства, обогащение и разнообразие культурной жизни“, — пояснила президент ETFL Марина Йыги.

На звание „Промоутер туризма года“ претендуют три номинанта: Soomaa Turism MTÜ, команда организаторов проекта „Тарту — культурная столица Европы 2024“ и Viscosa Kultuuritehas MTÜ. В случае с некоммерческой организацией „Туризм Соомаа“ наиболее высокую оценку получили многолетняя непрерывность их деятельности, очень хорошее сотрудничество с туристическим сектором и объединение компаний, работающих в туристическом регионе Соомаа.

Тарту, признанный культурной столицей Европы 2024 года, выделился в культурном, экономическом и международном плане, представив Тарту и Южную Эстонию в качестве центра творчества и устойчивого развития, а также познакомив европейскую и мировую аудиторию с эстонской культурой. В случае с Viscosa Kultuuritehas наибольшую оценку получили обогащение культурной жизни Хийумаа и знакомство посетителей с историей и природой региона.