Жители Эстонии избегают толпы! Более половины планируют отдых вне пикового сезона

Согласно данным исследования FlixBus, этой зимой путешествовать планируют всего 51% жителей Эстонии, причем более половины из них (53%) выбирают менее популярные периоды, чтобы избежать толпы. В пределах страны остаются путешествовать всего 16%, в Европу направляются 25%, а за пределы Европы – только 8%.

Директор FlixBus Камила Залевска отметила, что в прошлом году среди жителей Эстонии самыми популярными направлениями автобусных поездок были Рига, Вильнюс, Варшава и Хельсинки. „Летом мы открыли три новых прямых маршрута в различные города Финляндии, которые быстро завоевали популярность у пассажиров. Это особенно заметно в этом зимнем сезоне, когда автобусное сообщение активно используется для поездок в Лапландию“, – добавила Залевска. По ее словам, другие популярные направления остаются практически неизменными на протяжении многих лет, так как выбор основывается на удобстве и расстоянии. „Рига пользуется особой популярностью у жителей Эстонии также потому, что оттуда можно продолжить путешествие авиарейсами в более отдаленные места“, – отметила она.

Личное авто является явным лидером среди транспортных предпочтений жителей Эстонии (45%). За ним следуют авиаперелеты (43%), автобусный (19%) и морской транспорт (14%).

„Исследование показало, что жители Эстонии используют авиаперелеты чаще, чем их балтийские соседи: 43% жителей Эстонии планируют полеты, по сравнению с 36% латвийцев и 34% литовцев. Кроме того, среди жителей Эстонии, вероятно, из-за их географического положения, морской транспорт занимает более высокое место, чем у южных соседей“, – пояснила Камила Залевска. Из Латвии путешествовать на пароме планируют 3% респондентов, из Литвы – 2%.