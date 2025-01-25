Таллиннский аэропорт предупреждает: авиакомпании стали строже проверять размер ручной клади(2)
По данным Таллиннского аэропорта, если раньше взвешивание и измерение ручной клади производилось редко, то в последнее время авиакомпании стали проверять багаж пассажиров более строго.
Чтобы избежать проблем в аэропорту, при упаковке чемоданов стоит помнить, что багаж должен соответствовать размерам и весу, указанным в авиабилете. Будьте готовы к тому, что прямо перед посадкой вашу ручную кладь измерят и взвесят.
Авиакомпании продают билеты на один и тот же рейс по разным ценам. Как правило, более дешевый билет обычно означает, что пассажиру разрешено взять с собой на борт самолета меньше багажа. Все больше авиакомпаний в самом низком классе своих тарифов разрешают пронести на борт только одну небольшую личную вещь.
Что такое ручная кладь, а что — личная вещь?
Ручная кладь — это, например, чемодан на колесиках, который пассажир может взять с собой в самолет и разместить на полке, предназначенной для ручной клади. Помимо этого, термин „ручная кладь“ также включает рюкзаки и спортивные сумки.
Личная же вещь — это небольшая сумка, которая помещается под сиденьем впереди вас в самолете. Наиболее типичными примерами являются женские сумочки, небольшие рюкзаки и сумки для ноутбуков.
Размеры и вес разрешенного багажа в авиакомпаниях разные, единого правила, которое работало бы для абсолютно всех авиакомпаний, не существует. То, что включено в стоимость билета у одной авиакомпании, у другой может быть приобретено только за дополнительную плату.
При покупке билета на самолет необходимо внимательно прочитать все условия, чтобы понимать, что именно включено в его цену. Часто при регистрации на рейс в аэропорту или при посадке на борт пассажир с удивлением обнаруживает, что его багаж не соответствует установленным весу и габаритам, разрешенным для его класса билета. Это означает, что вам придется доплатить на месте за провоз более крупного багажа, что всегда значительно дороже, чем во время покупки авиабилета.
Почему вес багажа так важен?
С точки зрения сотрудников авиакомпании, важно правильно рассчитать вес багажа на борту самолета, чтобы можно было спланировать загрузку воздушного судна и учесть правильный вес самолета, который в свою очередь влияет, например, на расход топлива.
Кроме того, учитывается комфорт пассажиров. Вместимость полок для ручной клади ограничена, поэтому авиакомпании сознательно стремятся ограничить количество ручной клади на борту. Например, в салоне самолета 180 мест, но авиакомпания предлагает к продаже только 100 билетов, по которым можно взять с собой в салон ручную кладь. По достижении лимита покупка билетов, включающих ручную кладь, становится невозможной. Таким образом, авиакомпании гарантируют, что все пассажиры, купившие билеты с ручной кладью, найдут в салоне самолета место для своего багажа.
Чтобы ваше путешествие началось без нежелательных проблем, мы настоятельно рекомендуем при покупке авиабилета учесть все детали и приобрести авиабилет, который позволяет пронести на борт необходимое количество багажа.