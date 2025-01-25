Таллиннский аэропорт предупреждает: авиакомпании стали строже проверять размер ручной клади

Чтобы избежать проблем в аэропорту, при упаковке чемоданов стоит помнить, что багаж должен соответствовать размерам и весу, указанным в авиабилете. Будьте готовы к тому, что прямо перед посадкой вашу ручную кладь измерят и взвесят.

Авиакомпании продают билеты на один и тот же рейс по разным ценам. Как правило, более дешевый билет обычно означает, что пассажиру разрешено взять с собой на борт самолета меньше багажа. Все больше авиакомпаний в самом низком классе своих тарифов разрешают пронести на борт только одну небольшую личную вещь.

Что такое ручная кладь, а что — личная вещь?

Ручная кладь — это, например, чемодан на колесиках, который пассажир может взять с собой в самолет и разместить на полке, предназначенной для ручной клади. Помимо этого, термин „ручная кладь“ также включает рюкзаки и спортивные сумки.

Личная же вещь — это небольшая сумка, которая помещается под сиденьем впереди вас в самолете. Наиболее типичными примерами являются женские сумочки, небольшие рюкзаки и сумки для ноутбуков.

Размеры и вес разрешенного багажа в авиакомпаниях разные, единого правила, которое работало бы для абсолютно всех авиакомпаний, не существует. То, что включено в стоимость билета у одной авиакомпании, у другой может быть приобретено только за дополнительную плату.

Размеры ручной клади в разных авиакомпаниях 1. Ryanair Размеры : 40 x 20 x 25 см (бесплатно - маленькая личная вещь, которая может поместиться под кресло).

Ручная кладь за дополнительную плату: 55 x 40 x 20 см, весом до 10 кг (с Priority Boarding на борт можно взять еще одну ручную кладь). 2. Wizz Air Размеры : 40 x 30 x 20 см (бесплатно - маленькая личная вещь, которая может поместиться под кресло).

Ручная кладь за дополнительную плату: 55 x 40 x 23 см, весом до 10 кг (в случае билета WIZZ Priority). 3. Lufthansa Размеры : 55 x 40 x 23 см.

Ограничение по весу : до 8 кг.

В бизнес- и первом классах разрешено провозить две единицы ручной клади. 4. AirBaltic Размеры : 55 x 40 x 23 см.

Ограничение по весу: до 8 кг (включает также небольшую личную сумку, например, сумку для ноутбука). 5. Finnair Размеры : 55 x 40 x 23 см (ручная кладь) + 40 x 30 x 15 см (маленькая сумка).

Ограничение по весу: до 8 кг. 6. easyJet Размеры : 45 x 36 x 20 см (бесплатно - маленькая личная вещь, которая может поместиться под кресло).

Ручная кладь за дополнительную плату: 56 x 45 x 25 см (ограничения по весу нет, но пассажир должен быть в состоянии самостоятельно поднять багаж). 7. SAS (Scandinavian Airlines) Размеры : 55 x 40 x 23 см.

Ограничение по весу : до 8 кг.

Бесплатно разрешено также проносить на борт сумку размером 40 x 30 x 15 см.

При покупке билета на самолет необходимо внимательно прочитать все условия, чтобы понимать, что именно включено в его цену. Часто при регистрации на рейс в аэропорту или при посадке на борт пассажир с удивлением обнаруживает, что его багаж не соответствует установленным весу и габаритам, разрешенным для его класса билета. Это означает, что вам придется доплатить на месте за провоз более крупного багажа, что всегда значительно дороже, чем во время покупки авиабилета.

Почему вес багажа так важен?