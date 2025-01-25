80 километров, десятки тысяч смертей и миллионы долларов. Как Панамский канал изменил карту мира

Но канал покорил весь мир еще в XIX веке, когда его строительство только началось. Он раздвинул границы возможного, преодолел международную политическую напряженность и совершил революцию в транспорте.

Пожалуй, самый известный объект инфраструктуры современности, для многих путешественников Панамский канал стал одним из основных пунктов в списке того, что нужно обязательно увидеть в этой жизни. Причем в последние годы поток желающих посмотреть на канал вырос особенно резко.

Многие, кто хочет быстро и весело прокатиться на лодке по джунглям или посмотреть на огромные металлические механизмы, вместо этого знакомятся с изрезанной драматической историей канала, неразрывно связанной с историей обеих Америк.

„Это был инженерный мегапроект, который изменил мир благодаря помощи, рукам, поту и крови тысяч людей 97 национальностей, собравшихся на этом маленьком перешейке“, - говорит Ана Элизабет Гонсалес, исполнительный директор и главный хранитель Музея Панамского канала, рассказывая о разнообразной группе рабочих, которые хлынули в Панаму, чтобы помочь в строительстве.

По словам Гонсалес, в 2024 году около 820 000 посетителей приехали в Мирафлорес, главный центр для посетителей канала, чтобы увидеть, как на их глазах происходит морская торговля. И еще тысячи людей отправились на экскурсии по воде или в другие места по маршруту канала. По данным Управления Панамского канала (ACP), это число будет расти, и наибольшее количество посетителей составят американцы.

Почему канал так важен?

Ежегодно через 50-мильный (80-километровый) участок канала проходит около 5 % всей мировой торговли, причем наибольший объем приходится на грузы, перемещающиеся между Восточным побережьем США и Азией. Через канал проходит около 40% всех американских контейнеров, и более 70 % грузов направляется либо в Америку, либо из нее, пишет CNN.

Управляемая автономной правительственной организацией ACP, водная магистраль соединяет 170 стран через 1920 портов.