80 километров, десятки тысяч смертей и миллионы долларов. Как Панамский канал изменил карту мира(6)
Угрозы избранного президента Дональда Трампа „потребовать, чтобы Панамский канал был возвращен Соединенным Штатам Америки, полностью, быстро и без вопросов“, возможно, с применением военной силы, вызвали очередной виток международной одержимости этим подвигом человеческой инженерии.
Но канал покорил весь мир еще в XIX веке, когда его строительство только началось. Он раздвинул границы возможного, преодолел международную политическую напряженность и совершил революцию в транспорте.
Пожалуй, самый известный объект инфраструктуры современности, для многих путешественников Панамский канал стал одним из основных пунктов в списке того, что нужно обязательно увидеть в этой жизни. Причем в последние годы поток желающих посмотреть на канал вырос особенно резко.
Многие, кто хочет быстро и весело прокатиться на лодке по джунглям или посмотреть на огромные металлические механизмы, вместо этого знакомятся с изрезанной драматической историей канала, неразрывно связанной с историей обеих Америк.
„Это был инженерный мегапроект, который изменил мир благодаря помощи, рукам, поту и крови тысяч людей 97 национальностей, собравшихся на этом маленьком перешейке“, - говорит Ана Элизабет Гонсалес, исполнительный директор и главный хранитель Музея Панамского канала, рассказывая о разнообразной группе рабочих, которые хлынули в Панаму, чтобы помочь в строительстве.
По словам Гонсалес, в 2024 году около 820 000 посетителей приехали в Мирафлорес, главный центр для посетителей канала, чтобы увидеть, как на их глазах происходит морская торговля. И еще тысячи людей отправились на экскурсии по воде или в другие места по маршруту канала. По данным Управления Панамского канала (ACP), это число будет расти, и наибольшее количество посетителей составят американцы.
Почему канал так важен?
Ежегодно через 50-мильный (80-километровый) участок канала проходит около 5 % всей мировой торговли, причем наибольший объем приходится на грузы, перемещающиеся между Восточным побережьем США и Азией. Через канал проходит около 40% всех американских контейнеров, и более 70 % грузов направляется либо в Америку, либо из нее, пишет CNN.
Управляемая автономной правительственной организацией ACP, водная магистраль соединяет 170 стран через 1920 портов.
До его открытия в 1914 году суда, желающие пересечь Атлантический и Тихий океаны, должны были плыть под Южной Америкой, огибая мыс Горн у оконечности чилийской Патагонии, что было крайне опасным и длительным путешествием. С момента, когда голландские моряки впервые прошли по этому маршруту в 1616 году, и до открытия Панамского маршрута в нем погибло около 10 000 моряков.
А затем появился канал.
„Земля разделена, мир объединен“ - такой лозунг когда-то красовался на печати водного пути. С момента открытия канала его механизм, соединяющий океаны, обслужил более 815 000 судов и сократил время в пути на пять месяцев, а расстояние - на 8 000 миль (12 875 километров).
Канал, который вы видите сегодня — это модернизированная версия первоначального варианта, так как в 2016 году было проведено многомиллиардное расширение водного пути для приема судов класса NeoPanamax - сверхкрупных контейнеровозов и балкеров, которые были неслыханны в начале 1900-х годов, но сейчас все чаще встречаются в открытом море.
Система шлюзов помогает всем судам - от небольшого корабля до крупного грузового судна - пересекать океаны. Чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение через сложную систему, капитаны должны передать управление одному из лоцманов ACP на время путешествия, которое длится от восьми до 10 часов.
Этот проход стал почти синонимом Панамы и является жемчужиной экономики страны. Согласно исследованию IDB Invest, в 2024 году доходы от канала составили около 5 миллиардов долларов, что составит почти 8 % от общего годового ВВП.
„Канал - это, по сути, наше золото“, - говорит Луис Пинто Риос, гид компании Panama Canal Tours.
Как его можно посетить?
Если вы хотите увидеть это рукотворное чудо света своими глазами, есть три варианта посещения: по суше, по воде и по воздуху.
Пешком туристы могут заглянуть в центры Miraflores или Agua Clara Visitor Center, расположенные на тихоокеанском и атлантическом концах канала соответственно. Оба центра имеют утреннее и дневное расписание, что позволяет посетителям наблюдать за прохождением судов по водному пути.
В центре Мирафлорес, расположенном всего в 15 минутах езды от небоскребов Панама-Сити и являющемся самым популярным среди туристов, можно посмотреть фильм IMAX, озвученный Морганом Фрименом, который рассказывает об истории Панамы и самого канала с помощью реконструкций, подробно описывая расширение канала в 2016 году и объясняя сложный путь судна из океана в океан.
В Мирафлоресе также есть места, выглядящие как трибуны на стадионе, чтобы гости могли наблюдать, как массивные грузовые суда и набитые путешественниками круизы проходят через двойной набор шлюзов, подгоняемые поездами с обеих сторон, а из окон им машут улыбающиеся работники канала.
Из Агуа-Клара открывается вид на озеро Гатун, ключевую часть пути кораблей по каналу, и на работы по расширению канала.
Посетители могут отправиться в центры для посетителей самостоятельно или присоединиться к экскурсии, которую проводят многочисленные независимые туристические компании.
Для любителей активного отдыха, желающих избежать толпы, в национальных парках Соберания, Камино-де-Крусес и Чагрес проложены пешеходные тропы вдоль бассейна канала. Посетители могут взять такси или самостоятельно добраться до мест, где пролегают маршруты.
Кроме того, есть возможность сесть на лодку и самостоятельно добраться до канала.
Есть два основных варианта лодочных туров: один предлагает поездки по каналу, которые отправляются из Панама-Сити на тихоокеанской стороне или из Колона на атлантической, а другой посещает озеро Гатун, которое составляет большую часть канала и находится примерно в середине его 50-мильного пути.
Лодочные экскурсии по озеру Гатун отправляются в основном с пристани Гамбоа. Гамбоа - это яркий зеленый городок в джунглях, расположенный менее чем в часе езды от Панама-Сити в середине маршрута канала, кишащий капибарами, ленивцами, обезьянами и крокодилами и находящийся прямо на озере.
Созданный в начале 1900-х годов путем запруды панамской реки Чагрес, Гатун было самым большим рукотворным озером на Земле. Туры по Гатуну проходят по озерной артерии канала, позволяя туристам осматривать достопримечательности, плавать, ловить рыбу и наблюдать за дикой природой. С высоты этих небольших лодок проплывающие мимо грузовые суда кажутся огромными.
Ежегодно по каналу проходят сотни круизных судов.
Вы даже можете взять личный парусник, скоростной катер или яхту, хотя проход по каналу может стоить сотни или тысячи долларов даже для небольшого судна.
„Это нейтральный канал, поэтому им может пользоваться любое судно в мире. Каждая страна платит одинаково, независимо от того, откуда она“, - говорит Джерин Тейт, владелец туристической компании Panama Day Trips.
Туристические компании также предлагают варианты полетов на вертолете и самолете, что дает туристам возможность увидеть межокеанскую торговлю с высоты птичьего полета.
Если вы отчаянно хотите увидеть канал в действии, но не можете приехать в Панаму, ACP ведет прямую трансляцию работы пяти шлюзов, а сам канал работает 24 часа в сутки.
Чтобы глубже погрузиться в историю и роль водного пути в мире, туристы могут отправиться в Музей канала в Каско-Вьехо, старом городе Панамы. Музей, кофейни и оживленные бары на крышах - это то, что обязательно нужно сделать каждому, кто посещает столицу страны.
Длинная история канала
Надежда проложить канал через Центральную Америку, чтобы соединить мировые океаны, появилась еще в начале XVI века, когда испанские исследователи изучили маршруты вдоль реки Чагрес и сочли, что этот путь невозможен.
Интерес США возник с началом „золотой лихорадки“ в середине 1800-х годов, когда нетерпеливые американцы искали лучшие и быстрые способы добраться до Калифорнии. Именно французские инженеры, возглавляемые разработчиками Суэцкого канала, в конечном итоге предприняли первые шаги по строительству канала, заложив его в 1881 году.
В планах были шлюзы, построенные Гюставом Эйфелем, знаменитым строителем Эйфелевой башни. Несмотря на большие мечты и огромные усилия, французские попытки в конечном итоге провалились из-за гибели более 22 000 человек от болезней и несчастных случаев на строительстве, финансовых проблем и внутренней коррупции.
Соединенные Штаты выкупили права на строительство у французов в начале 1900-х годов. В то время территория контролировалась Республикой Колумбия, но восстание, поддержанное США, привело к разделению Панамы и Колумбии и образованию Республики Панама в 1903 году.
Американская помощь в борьбе за независимость Панамы привела к тому, что в 1903 году две страны подписали договор Хей-Бунау-Варилья, который в обмен давал Соединенным Штатам контроль над полосой земли длиной 50 миль и шириной 10 миль для строительства канала на вечной основе. Эта полоса стала известна как Зона канала.
Проект потребовал огромных человеческих и финансовых затрат: по оценкам, во время строительства погибло около 5600 человек, многие из которых были строителями из Вест-Индии, а Америка потратила около 375 миллионов долларов, что стало самым дорогим строительным проектом в истории страны на тот момент.
Строительство канала было завершено в 1914 году, но запланированная торжественная церемония открытия была отменена из-за начала Первой мировой войны, а первый проход судов оказался скромным. В течение всей войны канал использовался не в полной мере, хотя позже он стал важнейшим проходом для союзников во время Второй мировой войны.
Соединенные Штаты также использовали земли в Панаме для различных военных мероприятий, от подготовки астронавтов (Нил Армстронг обучался выживанию в джунглях на базе ВВС в зоне канала) до испытаний химического оружия в середине 1900-х годов в рамках проекта „Сан-Хосе“.
„Наш XX-й век был наполнен напряженностью из-за разных интерпретаций одного и того же договора 1903 года. Было много инцидентов, - говорит Гонсалес. - И одним из главных предметов спора был суверенитет в Зоне Канала - полосе, с которой США обращались как с колонией“.
Отношения между Соединенными Штатами и Панамой постепенно разрушались из-за разногласий, которые иногда перерастали в насилие, по поводу контроля над каналом и неравного обращения с панамцами и другими гражданами по сравнению с американскими рабочими. Также возникали вопросы о том, должны ли в зоне канала развеваться флаги США и/или Панамы. В какой-то момент Панама даже разорвала дипломатические отношения с Соединенными Штатами.
Именно президент Джимми Картер в 1977 году стал посредником, благодаря которому в канун Нового 1999 года водный путь был передан под контроль Панамы.
Канал сегодня
Несмотря на опасения мировой общественности, что после передачи канала в 1999 году Панама не сможет адекватно управлять им, под контролем страны водный путь процветал. Всего через пять лет после передачи управления канал сообщил об удвоении своих доходов, снижении аварийности и реализации амбициозного проекта по расширению.
Хотя когда-то на канале работали иностранные рабочие и руководители, сегодня около 92% рабочей силы - панамцы, а канал затрагивает отрасли по всей стране.
„Очевидно, что канал построили американцы, но панамцы подняли его на новый уровень. Они расширили его“, - говорит Тейт.
Тем не менее Трамп утверждает, что канал должен принадлежать ему - и правительство Панамы сразу же отвергло эту идею.
„Как президент, я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит ПАНАМЕ и будет принадлежать и впредь“, - заявил в декабре президент Хосе Рауль Мулино.
„Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению“, - добавил он.
Угроза Трампа забрать канал - не единственный риск, которому подвергается панамский маршрут.
В последнее время водный путь страдает отсильной засухи, а 2023 год стал третьим самым засушливым годом в истории канала. Отсутствие воды значительно сократило количество судов, которые могли бы проходить по каналу, и страны всего мира обеспокоены возможными последствиями для мировой торговли, если уровень воды в канале станет слишком низким.
Однако надежда не потеряна.
Панамское правительство предпринимает шаги по решению этой проблемы с 2007 года, когда начались работы по расширению канала. Оно работает над созданием нового озера для снабжения канала водой, а также питьевой водой Панамы и направляет средства на переработку воды. При необходимости ежедневный транзит ограничивается, а расписание составляется таким образом, чтобы максимально эффективно использовать воду.
„Поиск долгосрочных и конкретных решений продолжается“, - говорится в релизе ACP от ноября 2023 года. „Не существует простого ответа или проекта, который может немедленно решить проблему воды. Тем не менее, Панама будет бороться за сохранение Панамского канала на долгие годы“.
И для панамцев нет большей гордости, чем канал - национальный символ, имеющий международный масштаб. На гербе страны написано: pro mundi beneficio - „на благо всего мира“.