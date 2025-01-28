Путешествие по Европе на машине: что нужно обязательно знать

Хотя до конца зимы остаются считанные недели, многие с нетерпением ждут автомобильной поездки с друзьями или семьей в какую-нибудь европейскую страну, чтобы насладиться последними зимними радостями. В первую очередь стоит ознакомиться с правилами и погодными условиями в стране назначения и в странах, через которые вы планируете проезжать. В зависимости от пункта назначения и выбранного маршрута дорожные и погодные условия могут существенно различаться. „Например, в крупных городах Швейцарии температура воздуха может быть значительно выше, чем в горных поселках. Поэтому весь маршрут нужно тщательно продумать, спланировать и оценить условия“, - сказал руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.

В зависимости от маршрута погодные условия могут быстро меняться, и тут, по словам Моппеля, на помощь придут приложения с прогнозом погоды, которые предоставляют информацию о закрытых из-за снега или пробок дорогах, и помогают скорректировать план поездки. Зимние поездки могут занять больше времени из-за погодных и дорожных условий, поэтому рекомендуется заправлять машину или заряжать электромобиль заранее, а не ждать, пока запасы топлива закончатся.

Кроме того, в разных странах Европы действуют разные требования к зимним шинам. В одних странах их использование в зимний сезон обязательно, в других – только при определенных погодных условиях, а в некоторых – только на дорогах с соответствующими знаками. В зимний период, особенно в горной местности, могут понадобиться и цепи противоскольжения. „Приобретение необходимого оборудования заранее обычно обходится дешевле, чем покупка на заправках вдоль дороги. Кроме того, некоторые страховщики могут в случае аварии уменьшить страховое возмещение, если выяснится, что автомобиль не был должным образом подготовлен к поездке, – пояснил Моппeль. – Перед поездкой стоит уточнить эти условия у своей страховой компании“.