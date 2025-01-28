Путешествие по Европе на машине: что нужно обязательно знать
Гибкость и возможность проще добраться до удаленных достопримечательностей – основные причины, почему люди отправляются на отдых в Европе на автомобиле. Руководитель Citadele Leasing дает рекомендации всем, кто этой зимой планирует длительные поездки.
Хотя до конца зимы остаются считанные недели, многие с нетерпением ждут автомобильной поездки с друзьями или семьей в какую-нибудь европейскую страну, чтобы насладиться последними зимними радостями. В первую очередь стоит ознакомиться с правилами и погодными условиями в стране назначения и в странах, через которые вы планируете проезжать. В зависимости от пункта назначения и выбранного маршрута дорожные и погодные условия могут существенно различаться. „Например, в крупных городах Швейцарии температура воздуха может быть значительно выше, чем в горных поселках. Поэтому весь маршрут нужно тщательно продумать, спланировать и оценить условия“, - сказал руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель.
В зависимости от маршрута погодные условия могут быстро меняться, и тут, по словам Моппеля, на помощь придут приложения с прогнозом погоды, которые предоставляют информацию о закрытых из-за снега или пробок дорогах, и помогают скорректировать план поездки. Зимние поездки могут занять больше времени из-за погодных и дорожных условий, поэтому рекомендуется заправлять машину или заряжать электромобиль заранее, а не ждать, пока запасы топлива закончатся.
Кроме того, в разных странах Европы действуют разные требования к зимним шинам. В одних странах их использование в зимний сезон обязательно, в других – только при определенных погодных условиях, а в некоторых – только на дорогах с соответствующими знаками. В зимний период, особенно в горной местности, могут понадобиться и цепи противоскольжения. „Приобретение необходимого оборудования заранее обычно обходится дешевле, чем покупка на заправках вдоль дороги. Кроме того, некоторые страховщики могут в случае аварии уменьшить страховое возмещение, если выяснится, что автомобиль не был должным образом подготовлен к поездке, – пояснил Моппeль. – Перед поездкой стоит уточнить эти условия у своей страховой компании“.
Не стоит забывать и про дорожные сборы. В каждой стране, через которую вы проезжаете, правила могут быть разными. „В странах Балтии мы реже сталкиваемся с дорожными сборами, но в других странах Европы это распространенная практика, и водители, которые не соблюдают соответствующие правила, рискуют получить крупные штрафы. Стоит изучить требования и спланировать маршрут с их учетом. Иногда объезд может занять больше времени, но обойдется дешевле. Также можно сэкономить, покупая долгосрочные пропуска, которые обычно стоят дешевле, – подчеркнул Моппeль. – К счастью, во многих странах сегодня вы уже можете купить пропуск в интернете еще до въезда в страну и избежать необходимости стоять в очереди на первой попавшейся заправке“.
Кроме того, в путешествиях за границу полезно иметь распечатанные документы, так как это часто ускоряет процесс оформления, особенно в странах, которые не так продвинулись в цифровизации, как Эстония.
В холодную погоду важно чаще проверять давление в шинах, состояние аккумулятора и стеклоочистителей. Не забудьте залить и морозостойкую жидкость для стеклоомывателя. В багажнике стоит предусмотреть место для лопаты, ведра с песком и теплого пледа на случай непредвиденных проблем, вызванных холодом или снегом. „Также полезно проверить, сколько километров осталось до следующей замены масла. Если планируется длительная поездка и пробег может существенно увеличиться, лучше заменить масло заранее. В багажник стоит положить канистру подходящего для вашего автомобиля моторного масла на случай, если потребуется его долить“, - добавил Моппeль.
Зимой темнеет быстрее, поэтому планируйте дни путешествия так, чтобы оставалось достаточно времени для отдыха и при необходимости – для более медленной езды.
„Автомобиль – отличный способ путешествовать даже зимой: нужно просто заранее продумать некоторые нюансы, заложить больше времени на поездку и убедиться, что транспортное средство готово к сложным погодным условиям“, - сказал Моппель.