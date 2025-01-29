Историческое решение: Lufthansa инвестирует в airBaltic 14 миллионов евро

По условиям договора, компания по-прежнему будет базироваться в Риге, а авиасообщение не будет сокращено. Государству по-прежнему принадлежит большинство акций airBaltic.

Как сообщили порталу Delfi.lv в airBaltic, договор предусматривает инвестирование Lufthansa Group 14 миллионов евро в миноритарный пакет акций airBaltic. Инвестор также получит место в совете авиакомпании.

В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, дающую ей 10-процентную долю. Она будет выпущена по цене подписки в размере 14 миллионов евро. Эта конвертируемая акция будет впоследствии конвертирована в обыкновенные акции после потенциального первичного публичного размещения (IPO) акций airBaltic. После IPO размер доли Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Инвестиционная сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Сделка является продолжением существующего стратегического партнерства между Lufthansa Group и airBaltic, поясняет airBaltic. После завершения инвестиционной сделки Lufthansa Group также назначит одного из членов совета авиакомпании. Завершение сделки ожидается во втором квартале 2025 года, при условии рассмотрения учреждениями по надзору за конкуренцией.