Сегодня стартует самая престижная в странах Балтии туристическая ярмарка Tourest 2025

„Tourest – самое долгожданное мероприятие года среди людей, которые любят путешествовать, и привлекает лучших туроператоров Эстонии, а также международных и местных экспертов по туризму. В этом году Tourest не отступит от традиций, отображая различные мировые тренды в сфере путешествий и предоставляя эстонским туроператором возможность не только представить свои лучшие продукты местному потребителю, но и расширить свое присутствие на зарубежных рынках“, – сказала исполнительный руководитель Союза туристических фирм Эстонии Асмик Цатурян.

Туристическая выставка открыта для посетителей с 31 января по 2 февраля и будет интересна посетителям самых разных возрастов. В холле Global Village представлены популярные зарубежные направления, в холле Puhka Eestis посетителей ждут предложения о путешествиях в наиболее красивые регионы Эстонии, а в холле вкусов Maitsete hall желающие могут попробовать местные продукты питания – от мульгипудер и козьего сыра до продукции мелких производителей Йыгевамаа и Uma Mekk.

Оператор автобусных перевозок Taisto привез на выставку свой новейший туристический автобус, Tallink Silja Line развлекает детей веселыми водными татуировками, посольство Японии предлагает посетителям принять участие в мастерской по приготовлению суши, а Visit Valmiera представляет на выставке уникальные изящные короны из Гостиной Судрабкални.

Среди предложений ярмарки вы найдете много вариантов культурного туризма, коротких поездок, приключенческого туризма и туров как в Европе, так и в более экзотических направлениях. Посетители выставки смогут получить исчерпывающую информацию о популярных европейских направлениях, в т. ч. Париже, Вене, Лондоне и Барселоне, а также о заслуживающих посещения местах, популярность которых среди туристов растет, таких как Норвегия, Румыния: Лапландия и Греция.