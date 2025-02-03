Эксперт разъясняет: достаточно ли карты медицинского страхования во время лыжного отдыха?(1)
Зимний отдых на горнолыжных курортах за рубежом становится все популярнее, однако, отправляясь в путешествие, нужно быть готовым к капризам погоды, потере багажа и травмам на склоне. В случае несчастного случая одной лишь страховки от Больничной кассы может оказаться недостаточно.
В последние годы жители Эстонии активно осваивают горнолыжные курорты Австрии, Италии и Франции. Многие полагают, что при поездках по Евросоюзу дополнительная медстраховка не нужна, но реальность показывает обратное.
Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте отмечает, что медицинские услуги за границей могут быть весьма дорогими, и при занятиях спортом на отдыхе необходимо учитывать возможные риски, в том числе травмы.
„В нашей практике есть множество случаев падений на склонах и серьезных расходов на лечение. Да, в ЕС действует европейская карта медицинского страхования, но при серьезной травме пострадавшего эвакуируют специальным транспортом, часто вертолетом, и доставляют в ближайшую больницу. Однако часто ей оказывается частная клиника, где Европейская карта медицинского страхования не действует, и пациенту приходится оплачивать все расходы самостоятельно“, – поясняет он.
По словам Кирсисте, многие считают плату за страховку неоправданно высокой, не представляя реальных масштабов возможных медицинских счетов.
„Например, в Словакии наш клиент столкнулся на склоне с другим лыжником, которого пришлось госпитализировать. Мы покрыли медицинские расходы пострадавшего в размере 4600 евро, поскольку перед поездкой наш клиент оформил страхование личной ответственности“.
А в Италии, рассказывает Кирсисте, после тяжелого падения лыжнику потребовалась срочная операция из-за перелома руки. По медицинской страховке Gjensidige возместила расходы на лечение в размере 19 600 евро.
„Представьте себе кошмар – заплатить почти 20 000 евро из собственного кармана“, – говорит Кирсисте.
Не забудьте застраховать снаряжение
Многие любители зимнего спорта ездят со своим снаряжением, но нередки случаи, когда сноуборд или лыжи теряются при авиаперевозке.
„Каждую зиму мы сталкиваемся со случаями, когда отпуск оказывается испорчен из-за потери снаряжения“, – отмечает Кирсисте.
„Недавно была история с одной веселой компанией, которой откровенно не повезло. Сначала их рейс был задержан из-за сильного снегопада в горах. Когда они наконец прибыли на место, оказалось, что лыжи одного из участников потерялись. Пришлось брать напрокат – удовольствие не из дешевых. А в довершение всего один человек из компании неудачно упал на склоне и повредил руку“, – вспоминает страховой эксперт.
Как же обезопасить себя? При оформлении страховки важно уточнить, покрывает ли полис перевозку горнолыжного снаряжения.
„Несмотря на габариты, лыжи и сноуборды тоже могут потеряться в пути. Мы предлагаем опцию страхования снаряжения, которую нужно добавлять в полис отдельно. Она покрывает как задержку доставки, или, при необходимости, аренду нового снаряжения“, – поясняет эксперт.
К сожалению, у ранее упомянутой компании была только страховка от срыва поездки, без защиты снаряжения и здоровья. В итоге отпуск обошелся гораздо дороже запланированного.