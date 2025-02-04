10 000 TikTok-туристов устроили хаос на горнолыжном курорте в Италии

Мэр Роккарасо Франческо ди Донато заявил CNN, что несанкционированные туристические автобусы стали „настоящим нападением“ на район, что сделало ситуацию „адской“ для многих, особенно для тех, у кого есть дома в окрестностях курорта или сезонные абонементы.

В среду де Кресцензо ответила красочным постом, заявив, что это не ее вина, что автобусы заблокировали дороги. „Я сделала такую красивую рекламу Роккарасо, где я была в понедельник и вторник, и толпа сошла с ума, потому что я выложила замечательные видео“, - написала она в посте.

Пользуясь популярностью ее постов, несколько бюджетных туристических компаний и организаторов начали предлагать такие предложения, а некоторые даже цитировали ее.

Местные СМИ пишут, что причиной хаоса стала Рита де Кресцензо, популярный блогер из Неаполя, которая в последние недели разместила на TikTok и других социальных сетях серию видеороликов, приглашающих людей посмотреть на снег.

Воскресные события заставили муниципалитеты окрестностей Роккарасо, расположенного в центральном итальянском регионе Абруццо, ввести меры по борьбе с толпой, в том числе ограничить доступ туристических автобусов в этот район.

Туристические группы, заплатившие за поездку 20 долларов (включая сэндвич), были обвинены в том, что устроили хаос на склонах, пренебрегая лыжным этикетом или скатываясь вниз на импровизированных санках, сделанных, в частности, из кастрюль. Они также разжигали барбекю, чтобы согреться или приготовить еду, и активно мусорили вокруг.

Именно это произошло в Роккарасо, одном из самых популярных горнолыжных курортов Италии, в воскресенье после того, как вирусные сообщения в социальных сетях об обильных снегопадах побудили туристические компании в прибрежном Неаполе организовать дешевые туристические автобусы для скучающих городских жителей, чтобы они могли насладиться прогулкой в горах.

По его словам, в обычные двухдневные зимние выходные здесь бывает около 20 000 горных лыжников и еще 15 000 катающихся на санках и лыжах. 10 000 дополнительных туристов только в воскресенье создали угрозу безопасности для всего региона. Для обеспечения порядка на курорте и вокруг него была вызвана полиция аж из столицы региона – Л’Акуилы.

Франческо Эмилио Боррелли, политик от партии зеленых из Неаполя, опубликовал в Facebook длинное видео, в котором он ругает однодневных туристов и организаторов туров.

„Поехать в Роккарасо за 15 евро без пропуска? Бросать мусор в снег? О чем мы говорим?“ - возмущался он. „Людей, у которых есть пропуска и которые следуют правилам, заставили три часа ждать в своих машинах, чтобы эта толпа могла попасть на курорт“.

Некоторые из путешественников ответили в социальных сетях, обвинив местных жителей в дискриминации, потому что они из Неаполя. Мэр Роккарасо отрицает, что их родной город кого-то притесняет.

„Роккарасо приветствует и хочет принимать все больше и больше туристов, но при этом вежливых и корректных лыжников“, - сказал он. „Система Роккарасо не в состоянии сдержать натиск тех, кто приезжает только по воскресеньям. Мы не можем поставить тысячу химических туалетов на горнолыжном курорте“.

„Я нахожусь на улице, у этих людей нет терпения, они нервничают, им нет дела до машин, которые приезжают. Рано или поздно вы рискуете попасть в аварию. Я говорю твердо: они должны относиться к этому явлению, как к футбольному матчу“.