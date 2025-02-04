Вильнюсский аэропорт открыл новый терминал – один из самых современных в мире

Как рассказал глава Литовских аэропортов Симонас Барткус, новый терминал был построен за 1,5 года, еще полгода ушло на монтирование оборудования. Общая стоимость строительства и оборудования составили 70 млн. евро.

В начале января работу терминала тестировали больше 1000 волонтеров. В новом терминале аэропорта установлено оборудование на сумму 20 млн евро.

По словам Барткуса, в первый день новым терминалом воспользуется 8000 пассажиров. В старом зале ожидания оборудуют помещения для ожидания и конференций.

В церемонии открытия терминала принял участие спикер парламента Саулюс Сквернялис. „Это прекрасный пример эффективной работы государственной компании, которая без помощи из бюджета быстро реализовала такой важный проект, – сказал он. - Сейчас осталось десоветизировать здание, которое вроде бы находится под охраной, я говорю о терминале прибытия, тогда у нас будет современный аэропорт“, – продолжил Сквернялис. Премьер Гинтаутас Палуцкас заверил, что следующий шаг - увеличение числа полетов из Вильнюса и в Вильнюс.

Площадь нового терминала - 14 400 кв. метров

В терминале установлены ИИ-системы и современный комплекс досмотра багажа

В терминале будут работать 7 линий проверки багажа и высокоточные сканеры

Планируется, что пропускная способность нового терминала будет в 2 раза больше - 2400 пассажиров в час. Терминал построила компания Eika. Строительство было начато в июле 2023 года.