ФОТО | "Дубай – город мечты": как известный эстонский ведущий осуществил свою заветную цель и погрузился в роскошь Востока(5)
Эстонский телеведущий и шоумен Виталий Вестеринен недавно осуществил свою мечту и слетал в город, о котором все только и говорят.
Дубай…как много в этом слове для сердца нашего слилось!
Я год пахал без остановки, чтоб чудо наконец сбылось!
Мы уже очень давно хотели отправиться в город и одновременно эмират, в котором, судя по ленте в Инстаграме, побывали уже почти все наши друзья. По крайне мере все, кто там оказывается, непременно выставляют фотографии с уже узнаваемыми очертаниями высоток. Не стали исключением и мы. Но давайте обо всех впечатлениях по порядку.
Первое впечатление – это невероятная, удивительная чистота. Причём не только в здании аэропорта, но и на улицах, в метро, торговых центрах… Одним словом, везде. Кто-то ухмыльнётся и скажет: „Ну так там же климат благоволит чистоте“. А я не соглашусь. В Египте точно такой же климат, однако вас встретят кучи мусора аккурат при выходе из отеля, а вдоль дорог валяется всё, что только можно себе представить. Так что всё дело в законах и, как следствие, в образе мышления и, конечно, усердии даже не уборщиков, а менеджеров по поддержанию чистоты. По-другому их назвать язык не поворачивается. В метро запрещено есть и пить, а также жевать жвачку. За нарушение – штраф. Бросил мусор в общественном месте – штраф. И это реально работает! Не хочешь платить штраф – соблюдай чистоту и уважай закон. Всё просто. В день отлёта из Таллинна я надел новую обувь с белоснежной подошвой и пока мы добирались до аэропорта, она стала сероватой. Но чудо! Через день она снова стала белой в Дубае. Я не шучу.
Следующее наблюдение меня поразило ещё больше. ОАЭ – это настоящий котёл культур народов мира. Тут есть представители всех национальностей от США и Африки до Афганистана и Скандинавии, но что самое главное – все находят общий язык, очень спокойны, дружелюбны и вежливы. Общий язык далеко не арабский. На нём ведётся государственная документация, а в обществе однозначно рулит английский. Кстати, на английский язык продублированы абсолютно все надписи в общественном пространстве. Наверное, уже не сложно догадаться, что обеспечивает спокойствие и вежливость в обществе. Конечно же, законы. Даже муж с женой не могут в общественном месте выяснять отношения на повышенных тонах и не дай Бог вам кого-нибудь прилюдно оскорбить словом или жестом. Помимо штрафа, вам грозит депортация. И это снова работает во благо!
ОАЭ – это магнит для тех, кто хочет зарабатывать и тратить деньги.
Только представьте себе, граждан ОАЭ около 2 миллионов, а трудовых мигрантов, будь то наёмных работников или бизнесменов в 4 (!) раза больше – около 8 миллионов! В чём секрет? В законах, разумеется. В то время как у нас налоги повышаются, в ОАЭ налог составляет всего 5%. Суть проста. Ты хороший специалист в чём бы то ни было? Приезжай в Эмираты и работай на благо себе и страны. Ты хочешь открыть бизнес? Нет проблем! Приезжай и преумножай своё состояние. У тебя есть бизнес-идея, но нет денег на её реализацию? Напиши бизнес-план, найди того, кто из местных вложится деньгами, и развивай своё дело. Звучит фантастически и даже нереалистично? Но дело в том, что этот путь прошли уже очень многие. Даже у меня есть знакомые, которые так и поступили и ни о чём не жалеют. Живут в кайфе и достатке. У одних мы были в гостях дома, у других - в кафе.
Ну а если вы хотите с шиком провести время, увидеть то, что даже трудно себе представить, и накупить товаров со всего мира, достаточно отправиться в Дубай и вы это найдёте! Пожалуй, самый часто задаваемый вопрос – а сколько там что стоит? Весь фокус в том, что там может хватить 3000 евро на неделю на 2-х ни в чём себе не отказывая, а может не хватить и 100 000 евро.
Гостиницы, развлечения, рестораны, товары и вообще всё в ОАЭ есть на любой вкус и кошелёк. К примеру, добротный номер в 4**** гостинице с бассейном, завтраком и ужином может стоить 120 евро в сутки, а если пожелаете потратить 108 000 евро за одни сутки, тогда вам дорога в президентский люкс отеля Atlantis The Royal. В разных районах города разные ценники. Есть престижные места, как например Дубай Марина или Палм-Джумейра, но если поселиться чуть поодаль от шика и блеска, то можно отдохнуть вполне бюджетно. А до всех лакшери-мест можно с комфортом добраться на чистом и быстром метро с кондиционером. Вы даже не вспотеете. Кстати, со стаций метро почти во все самые важные достопримечательности ведут воздушные переходы тоже с кондиционерами, пешеходными ускорителями и указателями. Так что без шума и пыли вы окажетесь там, где вам нужно.
Стоит ли брать машину напрокат?
Если хотите, то почему бы и нет? Но по нашим наблюдениям – это не обязательно, если вы тут всего на 1-2 недели. Из-за хорошей жизни и низких цен на топливо и автомобили, последние тут покупают в большом количестве и как следствие – движение очень напряжённое, особенно в часы пик. Мы пробовали ездить на такси, в Дубае есть наш родной Bolt, но по времени мы ничего не выиграли. А по деньгам проиграли. Для сравнения. Поездка на такси в одну сторону около 10 км может стоить около 7 евро (это примерно и зависит от многих факторов), а серебряная карта, дающая безлимитный проезд на всех видах общественного транспорта в любую зону, – 35 евро на 1 человека в течение 7 дней. Наш выбор был очевиден. А что там с золотой картой? Есть и такая? Да, есть. Она даёт вам право кататься в золотом вагоне с лучшим видом из окна и более удобными креслами. А вообще есть 3 типа вагонов: для женщин с детьми, общий и золотой. Весь прикол ещё и в том, что между женским и общим вагонами нет перегородки: вы по факту можете стоять почти рядом, но каждый - в своём вагоне, если хотите.
О погоде
Мы ездили в конце января и погода была ну прям супер-комфортная. Днём воздух около 25 градусов, а вечером около 18. Температура воды в море 21 градус, что соответствует нашей августовской. А вот летом тут пекло. Говорят, что температура воздуха может достигать 50-ти градусов. Но вы же помните про метро и воздушные переходы с кондиционерами? Видимо, это всё неспроста! Кстати, январь в Дубае – время скидок. Но это мы узнали уже на месте. Конечно, скидки есть, но не на всё и не везде. Например, в Dubai Mall на скидки лучше не рассчитывать. Там всё дорого-богато, а вот Ibn Battuta Mall нас весьма порадовал. Качество товаров отменное, а цены даже ниже, чем у нас. На продукты питания цены могут быть тоже очень разными в зависимости от ТЦ или рынка. В магазине Carrefour на окраине города мы были поражены изобилием товаров и довольно приемлемыми ценами. Однако очень трудно найти алкоголь. Нас алкоголь не интересовал, но я проявил журналистскую прыть и узнал, что лицензия на торговлю алкоголем стоит очень дорого, а специализированные магазины найти непросто, к тому же вам нужно доказать, что вы иностранец, тогда вам его продадут, поэтому берите с собой паспорт. Кто-то резонно спросит: „А у нас разве на лицах не написано, что мы не местные?“. Так-то да, „написано“, но мы не проверяли, поэтому не знаем, чем заканчивается квест по поиску алкоголя. В нашем отеле алкоголь продавался, но я и так его не сильно хотел, а когда спросил, сколько стоит пиво, тем более забил на это дело. 11 евро за пол-литра! Ну уж извините. Зато я 3 раза сходил в тренажёрный зал. Очень хороший, чистый и вкусно благоухающий.
Из-за сложностей с покупкой и дороговизной алкоголя тут нет пьяных дебошей, разборок, криков и т.д. Это очень приятно!
Про развлечения
Как я уже сказал, тут есть всё и на любой вкус. Даже франшиза Лувра! Правда, не в Дубае, а в соседнем эмирате и по совместительству столице ОАЭ – Абу-Даби. Ехать до него не так далеко. Выставки, музеи, инсталляции, фестивали, парки, променады, самое высокое здание в мире, самое большое в мире колесо обозрения, самый глубокий в мире бассейн, аэродинамическая труба, полёты на самолёте и прыжки с парашютом, горнолыжный склон, сафари по пустыне, Ferrari World, мишленовские рестораны, шопинг…голова кругом идёт, а одной поездки - даже 2-х недельной - вам всё равно не хватит, чтобы посмотреть главные достопримечательности. Фуууух. Я в восторге от того, что в рамках окрестностей одного города искупался в Персидском заливе, побывал в пустыне и прокатился на горных лыжах. Такого в моей жизни ещё не было. Аж дух захватывает.
Кстати, это всё было совсем недорого. Например, сафари на джипе по пустыне, фотосессия, ужин, кальян и шоу-программа стоила всего лишь 50 евро на человека.
Горнолыжный склон внутри Mall of Emirates с арендой всего горнолыжного оборудования (лыжи, ботинки, палки, куртка, штаны и одноразовые носки) в течение 2-х часов – 65 евро. Если купить полный пакет, то можно кататься до дрожи в ногах и заодно покормить пингвинов. А вот шапку и перчатки можно купить самостоятельно, но я посмотрел заранее обзоры и взял с собой. Хитёр-бобёр.
Купание в море – бесплатно
Приятный бонус – бесплатные развлечения. Несмотря на то, что в Дубае можно выложить круглую сумму, есть возможность насладиться прекрасным совершенно бесплатно. Прогулка по Дубай Марине бесплатна, причём через каждые несколько сотен метров установлены бесплатные аппараты по набору питьевой воды в бутылку. На поющие фонтаны у подножия Бурдж-Халифы (самого высокого здания в мире) можно смотреть бесплатно, хоть весь вечер. Световое шоу на Бурдж-Халифе тоже бесплатно.
В фойе музея будущего вы можете зайти бесплатно и именно там весьма впечатляющие экспонаты. Прогулки по ТЦ – настоящее развлечение. Это не только бесконечное количество магазинов, но и различные инсталляции, скульптуры, фонтаны и т.д. Очень рекомендую побывать в Global Village. Это вообще что-то грандиозное. Представьте территорию, сопоставимую с размерами Певческого поля в Таллинне и застроенную павильонами народов мира. Внутри каждого павильона можно попробовать национальную кухню, посмотреть или купить товары этой страны, ощутить местный колорит и даже увидеть выступления артистов. Вход в Global Village стоит 6.5 евро с 16:00 до 00:00
Безопасность
ОАЭ в целом и Дубай в частности входят в топ самых безопасных мест на Земле. Вы абсолютно спокойно можете идти в любое время суток, в любой район и быть уверенными, что с вами всё будет в порядке. Уровень преступности почти нулевой. Ну вы уже догадываетесь, почему? Да, из-за законов. Поскольку для трудовых мигрантов из бедных стран возможность получить работу в ОАЭ – это как выигрышный лотерейный билет с круглой суммой, они стараются вести себя максимально законопослушно. Стоит один раз нарушить закон и последует немедленная депортация с запретом на повторный въезд в страну. Они этого реально боятся больше всего.
ПДД тут тоже практически не нарушают. Камеры буквально на каждом углу, а за нарушение ПДД грозят внушительные штрафы. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь проезжал светофор на красный и даже жёлтый сигнал. И это несмотря на южный темперамент. А всё дело опять-таки в законах и штрафах. Гид сказал, что за проезд на красный свет вас ждёт неминуемое наказание в виде 7000 долларов штрафа. Он, правда, преувеличил, как мне кажется, но спорить я не стал. За всё время мы не видели ни одной аварии! А это говорит о многом. А ещё я не видел того, что мне представлялось, судя по обзорам и многочисленным стереотипным статьям и рассказам. Гепардов на цепях, сидящих на пассажирских сиденьях люксовых авто, спорткаров, гоняющих целыми стаями, и золотых Rolls-Royce я не наблюдал. Автопарк вполне обычный для нашего взгляда. Да, есть автомобили люкс-класса, но они далеко не в большинстве. А вот дороги как зеркало. Широкие шоссе, удобные развязки, безопасность на высшем уровне.
Изумлённый читатель, возможно, задаст вполне логичный вопрос: „Неужто это всё как в сказке и нет минусов?“ Минусы, конечно, есть и я о них тоже сейчас сообщу, иначе мой рассказ будет не совсем правдоподобным.
Дубай – это скорее развитое городское пространство, а учитывая, что это Аравийский полуостров с характерным климатом, зелени, в нашем понимании, тут маловато. Нет хвойных лесов или даже рощ привычных нам деревьев с их удивительным, свежим запахом. Летом очень жарко и находиться в комфорте означает быть внутри здания с кондиционером или в крайнем случае автомобиле. Из-за большого количества автомобилей и плохой продуваемости города чувствуется некоторая загазованность. Песчаные бури Аравийской пустыни тоже делают своё дело. Одним словом - экология не самая лучшая. Людям, не владеющим английским языком, будет сложно общаться с окружающими, хотя для другой страны – это вполне нормально. Цены не подразумевают беззаботное пребывание без хорошего заработка. Поскольку алкоголь тут почти под запретом, тусовки имеют весьма специфический, сдержанный характер. Но лично для меня это скорее плюс, чем минус. Как видно из моего рассказа количество плюсов с лихвой перекрывает количество минусов. Город - сказка, город - мечта, попадая в его сети впечатлишься навсегда…