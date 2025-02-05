ФОТО | "Дубай – город мечты": как известный эстонский ведущий осуществил свою заветную цель и погрузился в роскошь Востока

Если хотите, то почему бы и нет? Но по нашим наблюдениям – это не обязательно, если вы тут всего на 1-2 недели. Из-за хорошей жизни и низких цен на топливо и автомобили, последние тут покупают в большом количестве и как следствие – движение очень напряжённое, особенно в часы пик. Мы пробовали ездить на такси, в Дубае есть наш родной Bolt, но по времени мы ничего не выиграли. А по деньгам проиграли. Для сравнения. Поездка на такси в одну сторону около 10 км может стоить около 7 евро (это примерно и зависит от многих факторов), а серебряная карта, дающая безлимитный проезд на всех видах общественного транспорта в любую зону, – 35 евро на 1 человека в течение 7 дней. Наш выбор был очевиден. А что там с золотой картой? Есть и такая? Да, есть. Она даёт вам право кататься в золотом вагоне с лучшим видом из окна и более удобными креслами. А вообще есть 3 типа вагонов: для женщин с детьми, общий и золотой. Весь прикол ещё и в том, что между женским и общим вагонами нет перегородки: вы по факту можете стоять почти рядом, но каждый - в своём вагоне, если хотите.

Мы ездили в конце января и погода была ну прям супер-комфортная. Днём воздух около 25 градусов, а вечером около 18. Температура воды в море 21 градус, что соответствует нашей августовской. А вот летом тут пекло. Говорят, что температура воздуха может достигать 50-ти градусов. Но вы же помните про метро и воздушные переходы с кондиционерами? Видимо, это всё неспроста! Кстати, январь в Дубае – время скидок. Но это мы узнали уже на месте. Конечно, скидки есть, но не на всё и не везде. Например, в Dubai Mall на скидки лучше не рассчитывать. Там всё дорого-богато, а вот Ibn Battuta Mall нас весьма порадовал. Качество товаров отменное, а цены даже ниже, чем у нас. На продукты питания цены могут быть тоже очень разными в зависимости от ТЦ или рынка. В магазине Carrefour на окраине города мы были поражены изобилием товаров и довольно приемлемыми ценами. Однако очень трудно найти алкоголь. Нас алкоголь не интересовал, но я проявил журналистскую прыть и узнал, что лицензия на торговлю алкоголем стоит очень дорого, а специализированные магазины найти непросто, к тому же вам нужно доказать, что вы иностранец, тогда вам его продадут, поэтому берите с собой паспорт. Кто-то резонно спросит: „А у нас разве на лицах не написано, что мы не местные?“. Так-то да, „написано“, но мы не проверяли, поэтому не знаем, чем заканчивается квест по поиску алкоголя. В нашем отеле алкоголь продавался, но я и так его не сильно хотел, а когда спросил, сколько стоит пиво, тем более забил на это дело. 11 евро за пол-литра! Ну уж извините. Зато я 3 раза сходил в тренажёрный зал. Очень хороший, чистый и вкусно благоухающий.