Поезд Таллинн-Вильнюс станет быстрее: пересадки в Риге не будет уже с 10 февраля

Пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ сообщил Rus.ERR, что литовская пассажирская транспортная компания LTG Link, скорее всего, уже с 10 февраля будет обслуживать участок Рига – Валга. „Благодаря этому исчезнет необходимость пересадки в Риге, однако время в пути пока не сократится“, – сообщил Мяэ.

Ранее СМИ сообщали, что железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Таллинном уже в феврале сократится на полчаса и будет длиться около 10 часов, благодаря упразднению одной пересадки в Риге. Однако на этой неделе директор по корпоративным отношениям группы „Литовская железная дорога“ Александрас Зубряковас в эфире передачи „Кофе+„ не подтвердил информацию насчет уменьшения времени в пути с февраля.

„Я хочу подчеркнуть, что продолжительность по времени нынешнего маршрута сократится только с декабря. Потому что обычно маршруты утверждаются на год вперед. А последний пересмотр был в середине декабря прошлого года. То есть общая сумма времени сократится на полчаса только с декабря 2025 года“, – заявил Зубряковас.

Также он признал, что продолжительность пути на маршруте Таллинн – Вильнюс в данный момент себя не очень оправдывает.

Как писал ранее Delfi, с 6 января графики движения пассажирских поездов в Эстонии, Латвии и Литве унифицированы, чтобы обеспечить возможность путешествий между столицами трех стран на поездах.

На маршруте Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс с двумя пересадками на участке Таллинн – Валга пассажиров будут обслуживать эстонский оператор пассажирских поездов Elron, от Валга до Риги латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и на участке Рига – Вильнюс литовский оператор пассажирских поездов LTG Link.

В случае поездки, проходящей через несколько стран, билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора пассажирского поезда. В зависимости от оператора билеты можно приобрести онлайн, в приложении, в билетном автомате или у кондуктора в поезде.

Билеты на маршрут Таллинн - Тарту - Валга можно приобрести через систему Elron (максимум за 14 дней) или на месте в поезде. Пронумерованы и гарантируют сидячее место только места в первом классе.

Билеты на маршрут Валга-Рига можно приобрести через систему Vivi (максимум за 10 дней), с помощью приложения Vivi или на месте в поезде. Пронумерованных мест в поезде нет.

Билеты на маршрут Рига-Вильнюс можно приобрести через систему LTG Link (максимально за 30 дней), с помощью приложения LTG Link или в поезде на месте. Все места в поезде пронумерованы, есть возможность приобрести билет в первом классе.