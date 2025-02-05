Греческий остров Санторини сотрясают землетрясения, тысячи людей эвакуированы

За последние несколько дней на острове произошли сотни подземных толчков. К счастью, обошлось без жертв или серьезных разрушений. Во вторник было зафиксировано сильнейшее на сегодняшний день землетрясение магнитудой пять баллов.

По словам официальных лиц, Санторини уже покинули свыше 11 000 человек, около 7 000 из которых уплыли на паромах, а 4 000 улетели на самолетах.

„Я понимаю страх перед пребыванием на Санторини, который сейчас сотрясают землетрясения“, — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, призвав жителей сохранять спокойствие.

Греция расположена в сейсмически активном регионе, подземные толчки случаются там довольно часто, однако редко в какой-либо части страны случаются столь сильные и частые землетрясения.

„Мы никогда не видели ничего подобного в нашей стране, с таким количеством землетрясений такой силы. Напротив, мы наблюдаем рост частоты и магнитуды“, — сказал Василис Карастатис, директор Афинского геодинамического института.

На экстренном совещании в Афинах Василис Кикилиас заявил, что в район землетрясения направлены корабль береговой охраны и военный десантный корабль на случай необходимости эвакуации людей.

В качестве меры предосторожности на Санторини были отправлены также 51 член спасательной команды, девять транспортных средств и один вертолет. Кроме того, в связи с сейсмической активностью персонал был отправлен на острова Аморгос, Иос, Астипалею и Анафию.

На данный момент на Санторини запрещены все общественные мероприятия, ограничен доступ к популярным среди туристов вершинам скал. Местным жителям рекомендуется избегать приближения к заброшенным зданиям и выбирать безопасные маршруты в районах, подверженных оползням.

„Нельзя исключать, что в регионе произойдет землетрясение магнитудой шесть или более баллов“, — заявил в эфире греческой государственной телерадиокомпании ERT глава Организации по планированию и защите от землетрясений Эфтимис Леккас.