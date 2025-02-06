Ryanair вводит серьезные изменения в правила для пассажиров, включая правила провоза ручной клади

Вот три ключевых правила Ryanair, о которых пассажиры должны знать перед вылетом в 2025 году. Одно из них - ограничение на размер ручной клади.

Ручная кладь

Несмотря на репутацию компании, предлагающей бюджетные билеты, Ryanair не отличается щедрыми нормами провоза ручной клади. Пассажиры, желающие провезти более одной небольшой сумки под сиденьем в салоне или в качестве зарегистрированного багажа, должны будут заплатить дополнительно.

Если ваша ручная кладь превысит установленный размер, будьте готовы заплатить до 70 евро.

Маленькая сумка (бесплатно) - все тарифы включают одну небольшую личную сумку, которую можно пронести на борт, например, дамскую сумочку или сумку для ноутбука (40x20x25 см), которая должна поместиться под сиденьем перед вами.

Priority & 2 Cabin Bags (стоимость от €6 до €36 при бронировании или от €20 до €60 после бронирования) - В дополнение к небольшой сумке вы можете взять на борт 10-килограммовую сумку (55x40x20 см), которая будет храниться в верхнем шкафчике. Это также позволит вам подняться на борт самолета первым, воспользовавшись приоритетной очередью на посадку у выхода на посадку.

Посадочные талоны

Босс Ryanair Майкл О’Лири подтвердил, что авиакомпания постепенно откажется от физических посадочных талонов к маю 2025 года, заявив, что большинство пассажиров - около 60% - уже пользуются цифровыми и мобильными вариантами.

В настоящее время пассажиры могут распечатать посадочный талон, загрузить цифровую версию через приложение Ryanair или получить его в аэропорту.

Представитель Ryanair сказал: „Если вы находитесь в аэропорту и у вас нет приложения Ryanair или вы не можете получить к нему доступ, мы можем распечатать посадочный талон на стойке регистрации, но при этом с вас возьмут плату за перевыпуск посадочного талона в размере 20 евро“.

С тех, кто забудет пройти онлайн-регистрацию и потребует посадочный талон в терминале, взимается более высокая плата - 55 евро.