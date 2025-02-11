3,6 млн туристов в 2024 году: средняя стоимость проживания в эстонском отеле - 49 евро в сутки на человека

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в 2024 году в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 1,86 миллиона зарубежных и около 1,76 миллиона местных туристов. „По сравнению с 2023 годом зарубежных туристов было на 11% больше, число местных туристов осталось на том же уровне. По сравнению с докризисным рекордным 2019 годом местных туристов в предприятиях по размещению было более чем на 200 000 больше, в то же время зарубежных туристов было почти на 400 000 меньше“, — уточнила Лаурмаа.

Аналитик добавила, что в 2024 году Эстонию посетило 696 000 туристов из Финляндии. По сравнению с 2023 годом их число осталось на том же уровне, по сравнению с докризисным 2019 годом их было на 13% меньше. Размещенных туристов из Латвии было около 251 000, т. е. на 9% больше, чем годом ранее, и на 37% больше, чем в 2019 году. Из крупнейших партнеров Эстонии по туризму далее следовали Германия (117 000 туристов), Литва (81 000) и Великобритания (70 000).

Число местных туристов в годовом сравнении осталось на том же уровне, однако по сравнению с 2019 годом в 2024 году их было на 14% больше.

В Харьюском уезде предпочли остановиться 73% зарубежных и 29% местных туристов. Далее следовали Пярнуский, Тартуский, Ида-Вируский и Саареский уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 6,65 миллиона ночей, из которых около 3,67 миллиона ночей провели зарубежные туристы и 2,98 миллиона — местные туристы.

В декабре прошлого года было занято 46% номеров

В декабре 2024 года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 280 000 туристов, которые провели там 515 000 ночей. Местных туристов было 133 000, зарубежных — около 148 000. В предприятиях по размещению они провели соответственно 218 000 и около 298 000 ночей. По сравнению с декабрем 2023 года в предприятиях по размещению было на 3% больше туристов. Число местных туристов увеличилось на 2%, число зарубежных туристов — на 5%.