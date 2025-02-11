Ryanair отменяет шесть прямых рейсов из Таллинна. Представители аэропорта: это решение стало большой неожиданностью

По словам руководителя отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Марго Хольтс, из маршрутной карты временно будут удалены только четыре маршрута, поскольку в Биллунд можно будет улететь рейсами airBaltic, а вместо аэропорта Бергамо выбрать Мальпенсу. При этом, по словам представителя Таллиннского аэропорта, количество направлений в аэропорту существенно не изменится: вместо 50 маршрутов в прошлом году этим летом рейсы будут выполняться по 49 направлениям.

Вчера вечером Таллиннский аэропорт стал получать от пассажиров первые сообщения об отмене рейсов. Отмечалось, что авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов сразу по нескольким направлениям на своем веб-сайте. „Для нас это стало большой неожиданностью, поскольку на встрече на прошлой неделе авиакомпания подтвердила, что этим летом будет летать по 11 маршрутам. Ryanair не сообщала нам о каких-либо недовольствах авиалиниями, сборами аэропорта или изменениями в расписании рейсов. Мы надеемся как можно скорее получить у авиакомпании разъяснения, вызвано ли это нехваткой самолетов или отмена произошла по какой-то другой причине. Мы также постараемся выяснить, что будет с маршрутами в зимний сезон“, — сказала Хольтс.

На летний сезон 2025 года Ryanair значительно сократила количество маршрутов в Австрии, Германии, Франции, Испании, Дании и Италии, обвинив правительства этих стран в повышении сборов, связанных с авиаперевозками. Во второй половине прошлого года руководство Ryanair также сообщало о проблемах с нехваткой самолетов, что привело к закрытию базы в Биллунде и сокращению рейсов в миланский аэропорт Бергамо.