Ryanair отменяет шесть прямых рейсов из Таллинна. Представители аэропорта: это решение стало большой неожиданностью

По словам руководителя отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Марго Хольтс, из маршрутной карты временно будут удалены только четыре маршрута, поскольку в Биллунд можно будет улететь рейсами airBaltic, а вместо аэропорта Бергамо выбрать Мальпенсу. При этом, по словам представителя Таллиннского аэропорта, количество направлений в аэропорту существенно не изменится: вместо 50 маршрутов в прошлом году этим летом рейсы будут выполняться по 49 направлениям.
Вчера вечером Таллиннский аэропорт стал получать от пассажиров первые сообщения об отмене рейсов. Отмечалось, что авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов сразу по нескольким направлениям на своем веб-сайте. „Для нас это стало большой неожиданностью, поскольку на встрече на прошлой неделе авиакомпания подтвердила, что этим летом будет летать по 11 маршрутам. Ryanair не сообщала нам о каких-либо недовольствах авиалиниями, сборами аэропорта или изменениями в расписании рейсов. Мы надеемся как можно скорее получить у авиакомпании разъяснения, вызвано ли это нехваткой самолетов или отмена произошла по какой-то другой причине. Мы также постараемся выяснить, что будет с маршрутами в зимний сезон“, — сказала Хольтс.
На летний сезон 2025 года Ryanair значительно сократила количество маршрутов в Австрии, Германии, Франции, Испании, Дании и Италии, обвинив правительства этих стран в повышении сборов, связанных с авиаперевозками. Во второй половине прошлого года руководство Ryanair также сообщало о проблемах с нехваткой самолетов, что привело к закрытию базы в Биллунде и сокращению рейсов в миланский аэропорт Бергамо.
По данным Таллинского аэропорта, авиакомпания Ryanair с сентябре 2024 года знала о введении сбора за безопасность в размере 3 евро и, несмотря на это, подтвердила летнее расписание полетов с 11 маршрутами. „Если изменение связано с этим сбором, то для снижения недовольства пассажиров изменения могли бы быть внесены в расписания до начала продаж билетов, а аэропорт можно было бы проинформировать о таких намерениях“, — заявила Хольтс.
Ryanair — одна из самых прибыльных, но и одна из самых противоречивых авиакомпаний в мире. „Эта авиакомпания популярна среди путешественников из-за доступных цен, но в то же время ее не любят за правила, политику в отношении багажа и тактику продажи билетов. Точно так же и аэропорты испытывают смешанные чувства по отношению к партнеру, который открывает новые интересные направления и привлекает в аэропорты пассажиров, но в то же время может вести себя крайне неожиданно“, — добавила Хольтс.
По предварительным данным, аэропорт оценивает последствия отмены рейсов Ryanair как незначительные. „Наша цель — сохранить сообщение с Эстонией и найти новых перевозчиков для отмененных маршрутов. Из-за отмененных рейсов количество пассажиров сократится менее чем на 5%, но по числу пассажиров в 2025 году мы останемся на уровне прошлого года“, — сказал Хольтс, добавив, что Ryanair продолжит выполнять рейсы из Таллинна в Барселону, Берлин, Дублин, Лондон (Станстед), Милан (Мальпенса) и Стокгольм. „Этим летом для перелетов из Таллинна есть много вариантов. В этом летнем сезоне можно улететь в 49 пунктов назначения — по сравнению с прошлым годом выбор стал всего на одно направление меньше“, — сказала Хольтс.