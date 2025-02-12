Путешественники охотятся за скидками, растет интерес к экзотическим направлениям
Эстоноземельцы все более осознанно подходят к планированию своих поездок, активно ищут выгодные предложения и используют гибкие платежные решения. По мнению экспертов, рост цен на популярные пакетные туры в Турцию и Египет способствовал увеличению интереса к более экзотическим направлениям — Юго-Восточной Азии и Южной Америке.
Поиск лучших предложений и осознанное планирование поездок
„В прошлом году туристы стали тщательнее анализировать, когда выгоднее бронировать поездку — заранее или ждать скидок. Особенно популярными были ранние бронирования школьных каникул и других пиковых периодов“, — отмечает руководитель AirGuru Eesti Марге Зирел.
Если Египет остается традиционным зимним направлением, то спрос на Шри-Ланку вырос благодаря прямым рейсам из Таллинна. Летом популярностью пользуются не только Турция и греческие острова, но и Черногория.
Эксперт Trip.ee Андрес Лахтвеэ подтверждает тренд поиска скидок, особенно на Средиземноморье, европейские мегаполисы и Юго-Восточную Азию. Кроме того, увеличился интерес к Центральной и Южной Америке: если появляются билеты в Мексику за 300 евро, их сразу раскупают.
Цены на туры в Египет и Турцию выросли
По прогнозу Лахтвеэ, в 2025 году стоимость авиабилетов, скорее всего, останется на уровне прошлого года. „Можно ожидать, что цены не изменятся, а если даты путешествия гибкие, то билеты могут оказаться даже дешевле, чем в предыдущие годы. Многое зависит от готовности туристов адаптироваться к ценовым изменениям“, — поясняет он.
Руководитель AirGuru также отмечает, что стоимость пакетных туров несколько выросла. В этом году, например, в Египет не было таких выгодных горящих предложений, как в предыдущие зимние сезоны. „Также заметен рост цен на туры в Турцию“, — отмечает Зирел.
Оплата путешествий в рассрочку становится популярнее
„Все больше путешественников заранее планируют свои поездки и предпочитают оплачивать их частями — вносить фиксированную сумму ежемесячно, а не дожидаться крайнего срока оплаты. Поскольку у нас есть беспроцентная рассрочка, этот вариант пользуется популярностью среди клиентов. Рассрочка чаще всего используется для оплаты горящих туров, так как они появляются неожиданно и заранее их предусмотреть сложно“, — рассказывает Зирел.
Согласно исследованию потребительских трендов Inbank, за последний год увеличилось число людей, использующих различные финансовые решения для оплаты путешествий. Если два года назад такими возможностями пользовались 6% опрошенных, то в прошлом году этот показатель вырос до 12%.
Этому способствует расширение возможностей по оплате поездок частями, рост осведомленности о различных финансовых инструментах, а также общее повышение цен. Сегодня большинство туристических агентств предлагают гибкие платежные решения и удобные графики оплаты“, — комментирует руководитель отдела продаж карт и кредитов Inbank Эвелин Рахкема.
Она также подчеркивает, что, несмотря на удобство использования финансовых продуктов, любой заем или платежное решение влечет за собой обязательства. „Планирование путешествия должно включать расчет всех предстоящих расходов. Перед бронированием важно тщательно оценить общую стоимость поездки, включая авиабилеты, проживание и местные траты. Затем необходимо определить, есть ли уже нужная сумма, следует ли ее накопить или воспользоваться банковскими услугами“, — резюмирует Рахкема.