Путешественники охотятся за скидками, растет интерес к экзотическим направлениям

Поиск лучших предложений и осознанное планирование поездок

„В прошлом году туристы стали тщательнее анализировать, когда выгоднее бронировать поездку — заранее или ждать скидок. Особенно популярными были ранние бронирования школьных каникул и других пиковых периодов“, — отмечает руководитель AirGuru Eesti Марге Зирел.

Если Египет остается традиционным зимним направлением, то спрос на Шри-Ланку вырос благодаря прямым рейсам из Таллинна. Летом популярностью пользуются не только Турция и греческие острова, но и Черногория.

Эксперт Trip.ee Андрес Лахтвеэ подтверждает тренд поиска скидок, особенно на Средиземноморье, европейские мегаполисы и Юго-Восточную Азию. Кроме того, увеличился интерес к Центральной и Южной Америке: если появляются билеты в Мексику за 300 евро, их сразу раскупают.

Цены на туры в Египет и Турцию выросли

По прогнозу Лахтвеэ, в 2025 году стоимость авиабилетов, скорее всего, останется на уровне прошлого года. „Можно ожидать, что цены не изменятся, а если даты путешествия гибкие, то билеты могут оказаться даже дешевле, чем в предыдущие годы. Многое зависит от готовности туристов адаптироваться к ценовым изменениям“, — поясняет он.

Руководитель AirGuru также отмечает, что стоимость пакетных туров несколько выросла. В этом году, например, в Египет не было таких выгодных горящих предложений, как в предыдущие зимние сезоны. „Также заметен рост цен на туры в Турцию“, — отмечает Зирел.

Оплата путешествий в рассрочку становится популярнее

„Все больше путешественников заранее планируют свои поездки и предпочитают оплачивать их частями — вносить фиксированную сумму ежемесячно, а не дожидаться крайнего срока оплаты. Поскольку у нас есть беспроцентная рассрочка, этот вариант пользуется популярностью среди клиентов. Рассрочка чаще всего используется для оплаты горящих туров, так как они появляются неожиданно и заранее их предусмотреть сложно“, — рассказывает Зирел.