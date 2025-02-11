Избран временный совет airBaltic, утверждено сокращение уставного капитала компании на 571 млн евро
На собрании акционеров компании airBaltic в состав временного совета предприятия были назначены Андрей Мартынов и Ларс Мидланд (Lars Mydland). Андрей Мартынов станет председателем временного совета airBaltic. Также на собрании было принято решение о завершении процесса упрощения структуры акций компании, то есть уменьшения уставного капитала. Об этом сообщает латвийский портал Delfi Biznes.
После собрания акционеров состоялось первое заседание совета, на котором Мартынов был избран председателем, а Мидланд — заместителем председателя. Ларс Туссен сохранил свое место в совете.
Компетенция Мартынова в совете airBaltic будет охватывать финансовое управление, инвестиционные стратегии и привлечение капитала. Мартынов — опытный профессионал в сфере финансов и инвестиционного менеджмента с более чем 27-летним опытом работы на местном рынке капитала в области управления активами, пенсионных фондов и частных инвестиций. В настоящее время он является председателем правления инвестиционной компании IPAS INVL Asset Management, членом инвестиционного комитета частного капитального фонда Altum и членом совета открытого пенсионного фонда INVL. Ранее он занимал руководящие должности в нескольких финансовых компаниях. У Мартынова степень магистра экономики в области банковского дела и финансов, полученная в Латвийском университете.
Мидланд назначен членом совета компании, где будет применять свою экспертизу в области управления авиационными операциями и стратегического планирования. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в авиационной отрасли. В настоящее время Мидланд является членом совета компании Swedavia AB, управляющей десятью крупнейшими аэропортами Швеции, а также занимает должность специального советника в компании Veling Ltd. Ранее он работал старшим вице-президентом и ответственным руководителем в Scandinavian Airlines, президентом SAS Flight Academy AB и занимал ряд руководящих должностей в структурах SAS Group. Кроме того, Мидланд был консультантом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и возглавлял группу SESAR Performance Partnership.
С учетом привлечения стратегического инвестора Lufthansa Group и планов компании по возможному размещению акций на бирже, на собрании акционеров было утверждено сокращение уставного капитала компании на 571,293 млн евро — с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщило Министерство сообщения Латвии.
Министерство отмечает, что с учетом привлечения стратегического инвестора Lufthansa Group и планов компании по возможному размещению акций на бирже было принято решение о завершении процесса упрощения структуры акций. Изменения в уставном капитале еще предстоит зарегистрировать в Реестре предприятий.