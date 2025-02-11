Избран временный совет airBaltic, утверждено сокращение уставного капитала компании на 571 млн евро

После собрания акционеров состоялось первое заседание совета, на котором Мартынов был избран председателем, а Мидланд — заместителем председателя. Ларс Туссен сохранил свое место в совете.

Компетенция Мартынова в совете airBaltic будет охватывать финансовое управление, инвестиционные стратегии и привлечение капитала. Мартынов — опытный профессионал в сфере финансов и инвестиционного менеджмента с более чем 27-летним опытом работы на местном рынке капитала в области управления активами, пенсионных фондов и частных инвестиций. В настоящее время он является председателем правления инвестиционной компании IPAS INVL Asset Management, членом инвестиционного комитета частного капитального фонда Altum и членом совета открытого пенсионного фонда INVL. Ранее он занимал руководящие должности в нескольких финансовых компаниях. У Мартынова степень магистра экономики в области банковского дела и финансов, полученная в Латвийском университете.

Мидланд назначен членом совета компании, где будет применять свою экспертизу в области управления авиационными операциями и стратегического планирования. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях в авиационной отрасли. В настоящее время Мидланд является членом совета компании Swedavia AB, управляющей десятью крупнейшими аэропортами Швеции, а также занимает должность специального советника в компании Veling Ltd. Ранее он работал старшим вице-президентом и ответственным руководителем в Scandinavian Airlines, президентом SAS Flight Academy AB и занимал ряд руководящих должностей в структурах SAS Group. Кроме того, Мидланд был консультантом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и возглавлял группу SESAR Performance Partnership.