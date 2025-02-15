ФОТО | Известная эстонская телеведущая о путешествии в Грузию: там нет никаких требований ЕС, которые делают жизнь дорогой и скучной

В начале этого года Эда-Лийс и Хальдо вместе с двумя старшими дочками отправились в путешествие в далекую Грузию. Двухлетняя Лийсабель осталась дома, а дочери Саара-Лийс (15) и Марта (13) смогли насладиться радостью катания на лыжах. Сначала семья провела несколько дней в Кутаиси, где они не только осматривали местные достопримечательности, но и посетили местные салоны красоты.

"Почему именно в Грузии? Во-первых, цены в салонах красоты в три раза ниже, чем в Эстонии, а во-вторых, в Эстонии никогда не хватает времени, чтобы провести целый день в салоне красоты. И эти салоны красоты, где цены в три раза дешевле, были не какими-то странными заведениями на углу здания, а достойной гордостью центра города, на главной площади с позолоченным фонтаном. Когда тобой там занимаются, ты сидишь как на троне“.