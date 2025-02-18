Пассажиры Viking Line утверждают, что нашли на борту парома клопов. Три каюты опечатаны, ведется проверка

Компания по борьбе с вредителями Anticimex проверила три каюты судна, но пока клопов не обнаружено.

Подозрение вызвала фотография насекомых, присланная клиентом. По первоначальной оценке Anticimex, насекомые напоминают один из видов жесткокрылых жуков.

По словам руководителя отдела коммуникаций компании Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, на судах Viking Line очень редко можно обнаружить клопов или других вредителей. Путешественники неоднократно сообщали о том, что находили различных насекомых, но в большинстве случаев они не являются вредителями.

На судах Viking Line высокая заполняемость кают, поэтому помещения всегда тщательно убираются. По словам Бойер-Сванстрём, несколько раз в год в каютах проводится генеральная уборка.

Она также отметила, что Viking Line очень серьезно относится к сообщениям о любых видах насекомых. В таких случаях сначала каюта осматривается персоналом, если действительно есть основания подозревать наличие вредителей, то вызываются специалисты из компании по борьбе с вредителями.

„Основная мера — изоляция и дезинфекция помещения. Кроме того, мы осматриваем территорию вокруг каюты“, — отмечает Бойер-Сванстрём.