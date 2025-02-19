Исследование: треть населения Эстонии зимой в принципе не путешествует, пятая часть отправляется в теплые края

Банк Citadele интересовался у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, куда они чаще всего ездят с туристическими целями в зимнее время. Как и ожидалось, пятая часть, то есть 20%, жителей Эстонии предпочитают зимой отдыхать в теплых краях. Тем не менее, в отличие от жителей Латвии и Литвы, наша люди также открыты к путешествиям в страны с холодным климатом. „В целом похоже, что жители Эстонии готовы на более далекие путешествия, чего нельзя сказать о жителях Латвии и Литвы. И, если из числа эстонских респондентов пятая часть ответила, что предпочитает теплые страны, то среди латвийских участников опроса таких было 16%, а среди респондентов из Литвы – 19%, – сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. – Среди жителей Эстонии также самый высокий процент тех, кто ответили, что готовы отдыхать и в теплом, и в холодном климате. В Эстонии такой ответ дали 12%, в Латвии – 11%, и в Литве – 7%“.

Жители Латвии и Литвы, с другой стороны, более открыты к поездкам в соседние страны. Если в Эстонии в соседние страны путешествуют 8% жителей, то в Латвии таких 11%, и в Литве – 10%.

В общей сложности 35% жителей Эстонии отметили, что зимой в принципе не путешествуют. В Литве таких респондентов оказалось 43%. Зимним отдыхом за рубежом наслаждается (то есть отправляется на горнолыжные курорты в другие страны) скорее незначительное количество жителей стран Балтии – 3–4% в каждой из них.

„Из числа эстонских респондентов в общей сложности 22% ответили, что они вообще не путешествуют вне зависимости от времени года. Ожидаемо, что по мере роста доходов снижается и процент людей, которые не путешествуют. В то же время нельзя сказать, что люди старшего возраста путешествуют заметно меньше молодых. Для молодых скорее препятствием являются низкие доходы“, – пояснила Хакиайнен. Она добавила, что исследование выявило один любопытный факт, а именно то, что в Ляэнеском уезде больше все людей, которые в принципе не путешествуют – таких там проживает целых 58%.