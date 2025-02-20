Ryanair не пускает на рейсы в Таллинн граждан РФ? Эстонская погранслужба: мы просто отправляли напоминания о действующих ограничениях

Авиакомпания Ryanair выполняет три рейса в неделю из Барселоны в Таллинн. Этот маршрут пользуется популярностью среди граждан РФ, которые часто выбирают Эстонию как удобный транзитный пункт для поездок в Россию. Авиакомпания также осуществляет рейсы в эстонскую столицу из других европейских городов, откуда пассажиры направляются в Санкт-Петербург и другие населенные пункты северо-западной части России.

Однако в последние недели у пассажиров с российским паспортом и видами на жительство европейских стран (кроме Эстонии) стали возникать проблемы.

„К сожалению, авиакомпания Ryanair истолковала напоминания Департамента полиции и погранохраны неверно, — прокомментировали в пресс-службе. — В настоящее время мы находимся с ними в контакте, чтобы разрешить возникшее недоразумение. Никаких новых ограничений нет“.

Согласно решению правительства Эстонской Республики, с 2022 года въезд в Эстонию для граждан России ограничен, если они делают это на основании краткосрочной визы. В качестве исключения разрешен транзит через Эстонию, то есть пересечение государственной границы теми, кто следует через страну без задержек для возвращения в государство своего постоянного проживания.

Если гражданин России постоянно проживает, например, в Великобритании, ему не разрешается въезд в Эстонию на основании краткосрочной визы для транзита через страну и посещения России. Ограничения на въезд в Эстонию не распространяются на тех граждан России, которые имеют вид на жительство одной из стран-участниц Шенгенской зоны, прокомментировали в Департаменте полиции и погранохраны.