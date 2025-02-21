Пакеты школьных каникул подорожали в 1,5 раза за десятилетие, но продолжают привлекать тысячи семей
Подобно общему росту стоимости жизни, цены на пакетные туры во время зимних школьных каникул за десять лет выросли почти вдвое. Например, отдых в тёплых странах для семьи с двумя детьми при средней стоимости поездки обойдётся примерно в 3500 евро. В то же время стоимость туров увеличивалась в соответствии с ростом средней зарплаты и инфляцией.
„Многие семьи, которые в ближайшие дни отправятся на отдых в тёплые края или на лыжный курорт в солнечных Альпах, чтобы избавиться от февральской хандры, вероятно, испытали ощущение дежавю, навеянное ценами в продуктовых магазинах, когда увидели стоимость поездки“, – прокомментировал главный экономист Luminor Ленно Уускюла. „Так же, как повседневная продуктовая корзина за последние годы подорожала почти вдвое, а в случае некоторых товаров – и больше, зимний семейный отпуск теперь требует заметно больших затрат, чем раньше“.
Тем не менее, в Эстонии зарубежные поездки во время школьных каникул очень популярны как среди любителей пакетного отдыха, так и среди тех, кто летят обычными рейсами. По данным Таллиннского аэропорта, например, количество пассажиров во время прошлогодних школьных каникул, а также в дни до и после них увеличилось примерно на 17 000 человек по сравнению с обычным количеством. Это означает, что на школьные каникулы отправились примерно 3500 – 4000 семей.
По данным туристической компании Go Travel, средняя стоимость пакетного тура в этом году составляет 850 евро на человека, что для семьи из четырёх человек означает 3400 евро. Десять лет назад расходы были на 1000 евро меньше – в 2015 году средняя цена составляла 580 евро, то есть в общей сложности 2320 евро на четверых.
„Интерес людей к путешествиям, тем не менее, сохранился, но произошёл определённый сдвиг в выборе направления в пользу Египта. Если в 2015 году на Египет приходилось чуть менее половины пакетных туров, а на Канарские острова – около трети, то в этом году 70 процентов пакетных туров приходится на Египет, на Канарские острова – около 20 процентов, а остальные 10 процентов – на более отдалённые направления, такие как Дубай, Таиланд и т. д.“, – комментирует директор по продажам компании Go Travel Риста Койт.
По словам главного экономиста компании Luminor Ленно Уускюла, увеличение стоимости путёвки в 1,5 раза может показаться на первый взгляд довольно пугающим, особенно если учесть увеличение расходов на всю семью. С другой стороны, за тот же период цены на пакетный отдых росли в соответствии с инфляцией и даже стали относительно дешевле по сравнению со средней зарплатой.
„В то время как средняя цена пакетного отдыха составляла 580 евро в 2015 году, 720 евро в 2019 году до начала пандемии и 820 евро сейчас, средняя брутто-зарплата за последнее десятилетие удвоилась. Так, если в 2015 году семья из четырёх человек тратила на поездку 2,3 среднемесячной зарплаты, то в этом году, по оценкам, 1,7“, – говорит Уускюла.
В то же время главный экономист Luminor отмечает, что в свете роста цен на все остальные товары, от жилья и энергии до повседневных продуктов питания и основных потребительских товаров, поездка в отпуск для средней семьи требует больших усилий при планировании, чем раньше, несмотря на то, что статистически она стала дешевле.
„Это в некоторой степени отражается в том, что доля несколько более дешёвого Египта увеличилась за счёт Канарских островов, особенно при путешествии всей семьёй, где важным критерием выбора является наличие качественного гостиничного комплекса „всё включено“ по разумной цене“, – говорит Ленно Уускюла. „С другой стороны, глядя на данные как туристических компаний, так и Таллиннского аэропорта, становится ясно, что те, у кого есть желание и возможность, по-прежнему стараются воспользоваться этим коротким отпуском“.