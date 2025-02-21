Пакеты школьных каникул подорожали в 1,5 раза за десятилетие, но продолжают привлекать тысячи семей

„Многие семьи, которые в ближайшие дни отправятся на отдых в тёплые края или на лыжный курорт в солнечных Альпах, чтобы избавиться от февральской хандры, вероятно, испытали ощущение дежавю, навеянное ценами в продуктовых магазинах, когда увидели стоимость поездки“, – прокомментировал главный экономист Luminor Ленно Уускюла. „Так же, как повседневная продуктовая корзина за последние годы подорожала почти вдвое, а в случае некоторых товаров – и больше, зимний семейный отпуск теперь требует заметно больших затрат, чем раньше“.

Тем не менее, в Эстонии зарубежные поездки во время школьных каникул очень популярны как среди любителей пакетного отдыха, так и среди тех, кто летят обычными рейсами. По данным Таллиннского аэропорта, например, количество пассажиров во время прошлогодних школьных каникул, а также в дни до и после них увеличилось примерно на 17 000 человек по сравнению с обычным количеством. Это означает, что на школьные каникулы отправились примерно 3500 – 4000 семей.

По данным туристической компании Go Travel, средняя стоимость пакетного тура в этом году составляет 850 евро на человека, что для семьи из четырёх человек означает 3400 евро. Десять лет назад расходы были на 1000 евро меньше – в 2015 году средняя цена составляла 580 евро, то есть в общей сложности 2320 евро на четверых.

„Интерес людей к путешествиям, тем не менее, сохранился, но произошёл определённый сдвиг в выборе направления в пользу Египта. Если в 2015 году на Египет приходилось чуть менее половины пакетных туров, а на Канарские острова – около трети, то в этом году 70 процентов пакетных туров приходится на Египет, на Канарские острова – около 20 процентов, а остальные 10 процентов – на более отдалённые направления, такие как Дубай, Таиланд и т. д.“, – комментирует директор по продажам компании Go Travel Риста Койт.