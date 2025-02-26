Руководство Ryanair: мы готовы отменить еще больше рейсов из Таллинна, у вас один из худших аэропортов в Европе по качеству управления

В начале февраля ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что с апреля по октябрь этого года прекратит полеты из Таллинна по шести маршрутам: в Рим, Бергамо, Тревизо, Пафос, Вену и Биллунд. Хотя AS Tallinna Lennujaam сообщила общественности, что эта новость стала для них большой неожиданностью, коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс не понимает, как это решение может удивить Таллинн, если аэропорт фактически проигнорировал все предложения Ryanair.

В интервью изданию Delfi Ärileht МакГиннесс заявил, что Ryanair считает Таллинский аэропорт одним из худших в Европе по качеству управления.

Есть ли еще возможность возобновить отмененные рейсы?

Пока все идет по плану, но сейчас мы готовим зимний план полетов на 2025 год. К сожалению, вполне вероятно, что нам придется сократить количество рейсов из Таллинна в дополнение к уже упомянутым. Если летом 2026 года аэропорт снова повысит сборы, вполне возможно, что количество рейсов сократится еще больше. Однако всего этого можно было бы избежать, если бы руководство аэропорта сосредоточилось на росте, а не на монопольном повышении цен.

Есть ли у Вас данные, как выросли сборы в других европейских аэропортах?

В других аэропортах сборы не растут до такой степени. Тот, кто поднимает цены, теряет и рейсы. Лучшим примером является Германия: из-за авиационных налогов и высоких сборов там стало на 20% меньше рейсов, чем до пандемии COVID-19. Противоположный пример — Италия, особенно региональные аэропорты, которые быстро растут. То же самое было бы возможно и в Таллинне, если бы руководство аэропорта понимало ситуацию в европейской авиации. Мы неоднократно предупреждали их, что такое повышение цен приведет к сокращению объемов. Таллинн в этом плане является исключением — ни один другой европейский аэропорт не повышал сборы на 70%.

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